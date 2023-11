Résumé de la nuit en NBA : les Warriors renouent avec le succès !

Une nouvelle nuit de NBA derrière nous, et quelle nuit ! Match de fou furieux entre Hornets et Celtics, Giannis Antetokounmpo étincelant, les Kings et les Spurs qui prennent une turbo punition… mais aussi les Warriors qui gagnent enfin et Nikola Jokic pas content ! Allez, c’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Quelle victoire des Hornets ! Après avoir été menés de 18 points, les hommes de Steve Clifford n’ont rien lâché et sont revenus dans le match pour accrocher la prolongation et la victoire. LaMelo Ball impérial, Miles Bridges décisif ! Jayson Tatum pose 45 points… pour rien.

Fin de série pour les Celtics, six victoires d’affilée. Mauvaise défaite à Charlotte avant de recevoir les Bucks mercredi.

Giannis Antetokounmpo est exceptionnel : 42 points à 20/23 au tir, victoire des Bucks à Washington en prime.

Nikola Jokic s’est fâché tout rouge sur les arbitres lors du Nuggets – Pistons : “Réveillez vous“. Nikola Jokic a donc pu aller se réveiller au vestiaire, expulsé.

Les Kings ont pris la fessée de la nuit, une phrase qu’on utilisait beaucoup il n’y a pas si longtemps que ça en fait.

San Antonio aussi a ramassé sa branlée, face aux Clippers. Victor Wembanyama n’a pas été très bon, mais a eu le droit à un cours de danse organisé par James Harden.

Enfin ! Les Warriors ont gagné ! Victoire face aux Rockets à San Francisco, elle fait du bien celle-là.

Défaite des Bulls. La phrase la plus lisse de votre mardi.

Les Français de la nuit

Match très compliqué pour Victor Wembanyama, qui a paru fatigué : 9 points à 4/12 au tir, 3 rebonds, 4 passes et 2 contres.

Killian Hayes n’a pas fait mieux : 0 point en 14 minutes de jeu…

Belle nuit pour Rudy Gobert : 16 points, 7 rebonds à 7/7 au tir. La victoire en prime.

Evan Fournier s’est tenu au chaud sur le banc des Knicks, en civil.

12 points, 3 rebonds, 2 interceptions pour Bilal Coulibaly, à 5/7 au tir et en 25 minutes face à Milwaukee. Encore de la bonne expérience.

Moussa Diabaté a pu jouer contre les Spurs et colle 3 points.

Le highlight de la nuit

MILES BRIDGES WITH A CLUTCH THREE 😱 pic.twitter.com/iK5g0aUbzL

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) November 21, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #05 | Pick #27#NBA pic.twitter.com/i3n0twSAR2

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 21, 2023

Les classements

