Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Warriors qui gagnent malgré le 2/16 au tir de Stephen Curry

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un thriller haletant entre les Clippers et les Bulls, de jeunes Tonnerres bien sexy à OKC, un Durant solide mais trop seul, un beef d’intellectuels à Houston, un Curry tout pourlingue mais victorieux, et même un match… reporté. Tiens, ça faisait longtemps.

– les rencontres de la nuit

Pistons-Jazz : 86-96

Clippers-Bulls : 130-127

Nets-Thunder : 116-129

Knicks-Nuggets : 89-114

Celtics-Heat : match reporté

Rockets-Lakers : 102-120

Wolves-Spurs : 96-88

Warriors-Raptors : 106-105

– Ce qu’il fallait retenir

Jerami Grant a une nouvelle fois été solide mais le Jazz est quand même une meilleure équipe de basket, enfin on croit, enfin p’t’être.

Kawhi Leonard et Paul George ont encore été à la hauteur face à des Bulls covidés mais accrocheurs.

Et s’il y en a un qui n’a rien à se reprocher, c’est bien Zach LaVine et ses 46 points. Un air ball pour finir, mais 46 points quand même.

Kevin Durant en a collé 36 au Thunder

Kyrie Irving avait encore des raisons personnelles de ne pas jouer au basket

Et le Thunder en a profité avec une magnifique victoire

D’ailleurs ce n’est toujours pas grâce à Aleksej Pokusevksi

Julius Randle était bien trop seul face à Denver, et on espère que vous avez apprécié le début de saison des Knicks car il semblerait qu’on reparte sur des bases connues à New York, enfin on sait pas, enfin p’t’être.

Le match entre les Celtics et le Heat a été reporté.

Mais on l’a quand même imaginé dans notre petite caboche abîmée.

Les Lakers ont assuré face à Houston grâce à un bon duo LBJ / AD et un joli match de Talen Horton-Tucker en sortie de banc.

Markieff Morris s’est fait soulever par DeMarcus Cousins et il se serait bien tapé avec lui.

Mais DeMarcus Cousins n’a pas voulu.

Ce qui ne l’a pas empêché de se faire éjecter cinq minutes plus tard.

Sacrée vie de merde quand même.

Karl-Anthony Towns a été laissé au repos, tout comme DeMar DeRozan, et au jeu du moins handicapé ce sont les Wolves qui l’ont emporté malgré un très bon Lonnie Walker IV côté Spurs.

Stephen Curry a été absolument dégueulasse.

Mais bizarrement, son seul tir à 3-points rentré cette nuit fait quasiment gagner les Warriors.

Draymond Green serait capable de rendre bon le pire des joueurs de basket. Il serait donc capable de rendre bon Emmanuel Mudiay.

Et les Warriors ont donc gagné, grâce à un spin-move Bayblade raté de Pascal spin-move Bayblade Siakam au buzzer.

– Le top pick en TTFL : Zach LaVine

– Le Top Ten de la nuit : clique ICI (ou patiente un peu)

– Le classement

– Le Programme de ce soir :

Hornets-Knicks

Cavs-Grizzlies

Magic-Bucks

Wizards-Suns

Hawks-Sixers

Mavs-Pels

Blazers-Raptors

Kings-Pacers

Et une nuit NBA de plus au compteur, en espérant que le COVID nous laisse en savourer beaucoup d’autres. Du fun, des rebondissements, du jeu musclé et de la distanciation sociale, tel est notre quotidien désormais. Espérons que l’un de ces éléments va vite s’ôter de la liste, tu connais.