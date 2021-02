Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et Stephen Curry qui continue de faire du sale absolument tous les soirs

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un Jimmy Butler en mode patron, de drôles de leaders pour les Celtics, les Pacers qui reverdissent, Carmelo Anthony qui vient de fêter ses 25 ans et Stephen Curry qui ne sait plus marquer moins de 40 points.

– Les rencontres de la nuit

Rockets-Heat : 94-101

Celtics-Raptors : 120-106

Pistons-Pacers : 95-111

Warriors-Magic : 111-105

Blazers-Sixers : 118-114

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Stephen Curry

– Les rencontres de la nuit prochaine 1h : Hornets-Wolves

1h : Wizards-Knicks

1h30 : Hawks-Spurs

1h30 : Mavericks-Pelicans

2h : Bulls-Clippers

2h : Celtics-Pistons

3h : Nuggets-Thunder

3h : Jazz-Bucks

4h : Lakers-Grizzlies

4h : Blazers-Cavs

4h : Kings-Magic

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve déjà demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.