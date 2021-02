Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 8 : Josh Okogie pousse Anthony Edwards à la faute sur Darius Garland

Aujourd’hui c’est vendredi et ce soir c’est le week-end. Malgré tout, avant cela, on vous offre d’ores et déjà une belle dose de sourire et de bonne humeur. Ne nous remerciez pas, mais adressez-vous plutôt au bon Shaq, toujours là pour nous faire rire avec son épisode hebdomadaire du Shaqtin’ A Fool !

Après un retour la semaine passée sur plusieurs actions historiques du Shaqtin’ A Fool, le Shaq et ses équipes sont cette fois-ci revenus à la saison actuelle de NBA avec une vidéo au titre explicite, « Shooters Shoot ». À peine le temps de dire bonjour qu’on se retrouve avec un Justin Jackson bien perdu. Le joueur du Thunder tente de driver ligne de fond mais la très bonne défense de Danuel House Jr. l’enferme sur le bord du parquet et l’oblige à envoyer une sacrée saucisse (sans doute une passe) sur le socle du panier. Ensuite, on retrouve un autre naufragé du basket. Pas le plus maladroit en temps normal, Danilo Gallinari se retrouve ici nominé pour une action qui vaut le détour, avouons-le. Spécialiste du tir à 3-points, l’Italien nous gratifie d’une action d’anthologie contre les Mavs. Après cinq feintes de pied, l’intérieur des Hawks a finalement décidé de ne pas bouger et de shooter complètement à l’arrêt plus d’un mètre derrière la ligne. Une bien mauvaise idée. Résultat : air ball ! Au tour de Josh Okogie désormais. Pas très content de la rotation défensive de son rookie Anthony Edwards, le Nigérian n’a pas hésité à le pousser pour l’envoyer défendre (et faire faute) sur Darius Garland. Les Wolves sont définitivement à part ! Pour terminer, comment passer à côté de l’incroyable bévue de Draymond Green lors de la fin de match face aux Spurs. Alors que les Warriors sont menés de trois points à huit secondes du terme et que tout le monde s’attend à ce que Stephen Curry hérite du ballon, ce génie de Draymond dégaine quasiment du milieu de terrain et ruine complètement les chances de son équipe. Quel crack !

On s’est à nouveau bien marrés cette semaine, avec quatre nouvelles actions complètement farfelues survenues au sein de la NBA. S’il est déjà l’heure de se quitter, on se donne rendez-vous-même jour et même lieu la semaine prochaine. Bon week-end !