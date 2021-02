Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 7 : Shaq ressort les vieilleries, Russell Westbrook marche lui encore

On arrive en fin de semaine et donc au week-end, mais aussi et surtout à la sortie du nouveau Shaqtin’ A Fool. Le vendredi est définitivement le meilleur jour de la semaine après le lundi, surtout quand on retrouve autant de loupés hilarants pour un épisode flashback !

Cette semaine, pour changer un peu, le Shaq s’est offert une petite digression et un retour dans le temps. On démarre donc avec un match de la Korean Basketball League, et sans doute pas le meilleur (enfin, on l’espère). L’enchaînement de péripéties s’y déroulant fait bien rire, mais le niveau a l’air catastrophique. Allez, retour en NBA avec le bon Otto Porter Jr., encore joueur des Wizards au moment des faits (en 2015). OP Jr. défend sur l’aile sur une possession longue des Bulls, voit son adversaire direct changer de corner, et prend au moins deux secondes pour s’en rendre compte. Sacré diesel quand même ! P.J. Tucker n’est pas mal non plus dans son genre. En 2019, face aux Knicks, l’intérieur des Rockets ne veut pas récupérer la balle sur une remise en jeu effectuée par Eric Gordon et son équipe encaisse donc un panier dans la foulée. L’incompréhension est totale et l’action mythique ! Le crack des cracks reste tout de même Russell Westbrook et sa grosse absence datant de 2017, le meneur du Thunder s’en allant tranquillement ballon à moitié bloqué sous le bras, tout en donnant ses consignes pour la possession à venir. Russ, tu voulais aller où comme ça, au marché ?

On a donc eu droit à une édition un peu spéciale du Shaqtin’ A Fool, avec un retour sur plusieurs actions folles des dernières années. On se donne désormais rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures. On a déjà hâte !