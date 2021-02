Seth Curry dans le dur depuis l’épisode COVID : un peu de répit pour les ficelles, mais une mauvaise nouvelle pour les Sixers

Il avait commencé la saison tout feu tout flamme sous ses nouvelles couleurs de Philadelphie. Mais touché par le COVID, il n’est plus le même depuis son retour. Pour ceux qui n’auraient toujours pas capté, on parle de Seth Curry, le frangin de Steph, qui est aujourd’hui bien dans le dur physiquement. De quoi inquiéter un peu Doc Rivers et les Sixers.

Zéro. C’est le nombre de points inscrits par Seth Curry non seulement la nuit dernière contre Portland, mais aussi lors du match précédant à Charlotte. Deux performances qui symbolisent bien les grosses difficultés actuelles du sniper. Testé positif au COVID début janvier, il est incapable de retrouver son rythme après ses sept matchs d’absence et ressent toujours les effets. Fatigue, manque de jus… bref, il n’est tout simplement pas dans son assiette. Face aux Blazers, il n’a joué que 12 minutes en tout, dont aucune en deuxième mi-temps. Et sur les huit matchs disputés depuis son retour sur les parquets le 22 janvier, sa production a clairement chuté : 7,4 points de moyenne en 24,8 minutes de jeu, avec un pourcentage de réussite de seulement 38,6% dont 29,2% du parking. C’est très loin de ses standards, lui qui est habitué à faire cramer de la ficelle soir après soir. Le coach de Philly Doc Rivers a été interrogé sur l’état physique de son gendre après la défaite contre les Blazers jeudi, et ses propos ne vont pas rassurer les fans des Sixers (via The Athletic).

« Il a l’air fatigué et c’est le cas depuis un moment. Donc nous devons être très prudents. Nous sommes en terrain inconnu avec le COVID. Il a dit qu’il ne se sentait pas bien et c’est tout ce qu’on avait besoin d’entendre. Nous devons faire vraiment attention. »

Le principal intéressé a confirmé que certains jours étaient plus compliqués que d’autres, avec une fatigue qui pèse parfois beaucoup. Chaque joueur touché par le COVID récupère différemment selon les symptômes expérimentés et si certains arrivent à retrouver le rythme direct, d’autres galèrent beaucoup plus. Seth Curry fait malheureusement partie de cette dernière catégorie et il a ainsi largement été coupé dans son élan après un début de saison canon.

Recruté par Daryl Morey (nouveau manager général des Sixers) à l’intersaison en compagnie de Danny Green pour apporter du spacing aux Sixers, Curry était parti sur des bases folles lors de la première dizaine de matchs. Il tournait à 17 points, 2,3 rebonds et 3,6 assists de moyenne en 30 minutes, avec des pourcentages monstrueux. Attention les yeux : 60,3% au shoot, 59,5% de loin et 100% aux lancers-francs. Quand vous représentez une telle menace derrière l’arc, quand vous shootez avec une précision digne d’un tireur d’élite, vous rendez les choses plus faciles pour tout le monde au sein du collectif, et Seth a donc grandement participé au décollage réussi des Sixers cette année (sept victoires pour une défaite lors des huit premiers matchs, bilan de 16-7 aujourd’hui avec une première place à l’Est). Sans lui, son équipe a perdu quatre matchs sur sept et l’attaque de Philly n’est pas tout à fait la même. Comme le mentionne le Philadelphia Inquirer, qui cite des stats de Basket Reference, la différence d’efficacité des Sixers offensivement est flagrante quand Curry est sur le terrain par rapport aux minutes où il est sur le banc : 120,3 avec Curry, 107,2 sans. Ouch. Doc Rivers espère donc retrouver Seth en forme le plus vite possible pour que la machine se remette à tourner bien comme il faut.

Seth Curry est en difficulté, et il a encore besoin de temps pour retrouver son rythme après deux semaines d’arrêt. Avec ce maudit COVID, difficile à dire à quel moment il pourra à nouveau enchaîner les tirs du parking mais il est clair que les Sixers ont besoin de lui pour maximiser leurs chances de gagner.

