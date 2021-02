Jordan Why Not Zer0.4 Black Volt : Russell Westbrook ne perd pas le rythme et nous offre du lourd

Moins en vue cette saison sur les parquets NBA, Russell Westbrook n’est jamais invisible pour autant. Trois semaines après la sortie de sa nouvelle chaussure signature, voilà que le Marsu révèle la Jordan Why Not Zer0.4 Black Volt, disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Russell Westbrook n’a vraiment pas traîné ! Moins d’un mois à peine après la révélation de la première version de sa quatrième paire signature avec Jordan Brand, le meneur des Wizards est déjà de retour avec la sortie des Jordan Why Not Zer0.4 Black Volt, second coloris bien plus tape à l’œil que son prédécesseur. À dominante de blanc, et avec de superbes touches bien senties de noir, de « volt », ce jaune fluo pétant, et de plusieurs autres couleurs (rouge, orange, violet et bleu notamment), la chaussure nous offre un visuel très réussi. À nouveau, le message « Why Not Zer0.4 » présent sur le coup du pied rajoute du cachet, tout comme les nombreuses touches de couleurs apportant un effet graffiti ou toile de peinture remplie par un artiste très inspiré. Pour finir, l’utilisation d’un système d’amorti ultra-réactif (les deux zones noires de la semelle) est bien sûr très logique lorsqu’on connaît le jeu du coco et nous fait dire que les plus explosifs d’entre vous vont kiffer. C’est un sans-faute !

LA FICHE :

à nouveau, on se répète, mais le niveau de détails sur les chaussures est vraiment plaisant. On aime moins : les galères de Russ West avec les Wizards cette saison. On espère voir plus souvent le visage qu’il a montré lors du succès face aux Nets (41 points, 10 rebonds et 8 passes).

Les Jordan Why Not Zer0.4 Black Volt sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. On retrouve cette fois-ci bien Russ West dans ce coloris très réussi !

Source : Jordan Brand