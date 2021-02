On va peut-être bientôt devoir dire au revoir à Matthew Dellavedova : une commotion peut-elle pousser Delly vers la retraite ?

Peut-être que vous l’avez remarqué, peut-être pas, mais Matthew Dellavedova n’a pas encore joué le moindre match de saison régulière en 2020-21. La cause ? Une commotion subie lors d’un match de pré-saison. Et visiblement, cette dernière pourrait pousser Delly vers la retraite…

Est-ce qu’on reverra Matthew Dellavedova sur un parquet NBA ? La question peut sembler brutale au premier abord mais elle est malheureusement bien d’actualité si l’on en croit les dernières infos de Joe Vardon et Kelsey Russo de The Athletic. Les deux insiders nous informent que Delly ressent toujours des « symptômes problématiques » de sa commotion du 12 décembre dernier, au cours du match opposant ses Cavaliers et aux Pacers, et qu’il est aujourd’hui impossible pour lui d’enchaîner les entraînements pour préparer un retour. Et comme ce n’est pas la première commotion de sa carrière, la retraite est actuellement envisagée dans le camp de l’Australien de 30 ans. Plus qu’envisagée, elle serait même probable d’après des sources proches du dossier, qui ajoutent cependant que rien n’est décidé pour le moment et que Dellavedova espère toujours continuer à jouer au panier-ballon. On le connaît hein, c’est un battant, un mec relou pour l’adversaire, le genre de gars qui est prêt à mettre la tête là où beaucoup ne mettent même pas le pied, mais il faut vraiment faire gaffe avec ce genre de blessure car on ne voudrait pas voir Delly perdre les pédales au cours de son après-carrière à cause de commotions répétées.

Tout récemment, l’Australie a annoncé une pré-sélection de 24 joueurs pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Malgré son absence en ce début de saison NBA, Matthew Dellavedova fait partie du lot, ce qui n’est pas une surprise sachant qu’on parle d’un cadre de la sélection et d’un vétéran qui possède une grosse expérience des compétitions internationales. Il a notamment participé aux JO de 2012 à Londres et de 2016 à Rio, sans oublier le Mondial 2014 (en Espagne) et celui de 2019 (en Chine). Sera-t-il apte pour aider les Boomers à chercher une breloque au Japon dans quelques mois ? Difficile à dire à l’instant T, en tout cas les récentes nouvelles ne vont pas dans ce sens. Par contre, ce qui est certain, c’est que cela représente une grosse source de motivation pour Delly, et l’une des principales raisons qui expliquent sa volonté de ne pas raccrocher les sneakers tout de suite d’après The Athletic. On va donc garder un œil sur son cas dans les semaines et mois à venir pour voir s’il peut déjà retrouver les Cavaliers, la franchise dans laquelle il a connu ses plus belles heures en NBA aux côtés de BronBron au milieu des années 2010, avec notamment ce titre de champion en 2016 et deux participations aux Finales NBA face aux Warriors. Pour info, il est aujourd’hui dans sa dernière année de contrat avec les Cavs (pour un salaire de 2,1 millions de dollars) et reste sur une campagne à 3,1 points, 1,3 rebond et 3,2 assists à 35,4% au tir.

Matthew Dellavedova sera-t-il contraint à dire stop bientôt ? C’est plus que possible. On ne rigole pas avec les commotions cérébrales et le meneur des Cavs possède malheureusement un historique non négligeable à ce niveau-là.

