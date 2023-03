Après un dimanche soir riche en émotions, la semaine NBA reprend doucement avec six petits matchs au menu. Six matchs seulement mais beaucoup d’enjeu quand même, dans les deux conférences et à différents niveaux. Allez, on envoie le programme.

# LE PROGRAMME

1h : Cavaliers – Celtics

1h : Pacers – Sixers

1h : Pistons – Blazers

1h30 : Heat – Hawks

3h : Nuggets – Raptors

4h : Kings – Pelicans

# À NE PAS MANQUER

Cavaliers – Celtics (1h) : faisant partie des salles les plus bruyantes de la NBA, la Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland sera en mode Playoffs cette nuit. Et pour cause, les Celtics débarquent en ville avec la ferme intention de se relancer après deux défaites d’affilée à la maison contre les équipes new-yorkaises. Pour rappel, Boston a laissé filer une avance de 28 points face aux Nets vendredi soir, avant de tomber en prolongation contre les Knicks dimanche. Forcément ça fait tache et ça demande une réaction. Sauf qu’en face, les Cavs auront à cœur de prendre leur revanche après leur courte défaite 117-113 au TD Garden il y a quelques jours. Darius Garland et ses copains voudront également profiter de l’absence de Jayson Tatum (genou), Al Horford (dos) et Robert Williams (ischio) pour l’emporter et par la même occasion se donner un peu d’air par rapport aux Knicks, qui n’arrêtent plus de gagner derrière eux. Attention cependant car au rayon blessure, Donovan Mitchell est listé comme incertain (doigt).

# À SUIVRE ÉGALEMENT