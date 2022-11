Gros programme NBA ce soir et ça commence plus tôt que d’habitude, passage à l’heure d’hiver oblige, avec onze rencontres à suivre ce soir dont la première… à 23h *insérer smiley qui danse la carioca*.

# LE PROGRAMME

23h00 : Sixers – Wizards

Sixers – Wizards 00h30 : Knicks – Hawks (en direct sur BeIN Sports 2)

Knicks – Hawks (en direct sur BeIN Sports 2) 00h30 : Cavaliers – Celtics

Cavaliers – Celtics 00h30 : Heat – Kings

Heat – Kings 01h00 : Bucks – Pistons

Bucks – Pistons 01h00 : Bulls – Hornets

Bulls – Hornets 01h00 : Spurs – Raptors

Spurs – Raptors 01h00 : Rockets – Clippers

Rockets – Clippers 01h30 : Mavericks – Jazz

Mavericks – Jazz 03h00 : Blazers – Grizzlies

Blazers – Grizzlies 03h30 : Lakers – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 4)

# À NE PAS MANQUER

Le premier grand rendez-vous de la saison, on n’exagère à peine : Trae Young au Madison Square Garden, c’est toujours de la folie furieuse entre trashtalking, cassage de chevilles et climatisation à fond. L’homme le plus détesté de la ville revient dans son jardin ce soir à minuit 30, prêt à cuisiner du Knicks comme il sait le faire. Et les Hawks vont en avoir bien besoin, à la peine ces derniers matchs face à des poids lourds de la Conférence Est. Pas de souci, les Knicks sont à la peine également face aux mêmes adversaires. À noter l’absence de Bogdan Bogdanovic côté Faucons, et le statut d’incertain de Onyeka Okongwu. Même chose pour Cam Reddish, malade. Toujours pas de Quentin Grimes à New York, même s’il est passé de « Out » à « Questionable » pour la première fois cette saison.

À la même heure dans ce super Programme NBA, Donovan MVP Mitchell accueille les Jay Brothers des Celtics. Gros affrontement entre le deuxième et le troisième à l’Est, seulement devancés par les Bucks et leur dieu grec. Ça promet du lourd, d’autant que les deux équipes se sont déjà affrontées il y a cinq jours, et que ça s’est terminé en prolongation sur une victoire des Cavaliers au TD Garden. Il y a de la revanche dans l’air pour Boston, donc, qui pourront compter sur tout le monde, sauf Robert Williams troisième du nom, comme depuis le début de la saison. Côté Cleveland, va-t-on revoir Darius Garland ? Blessé à l’œil depuis le premier match de la saison, il est listé comme incertain pour ce soir, ça s’améliore. Allez, un petit effort, on a vraiment envie de voir son association avec Spida.

Et puis que serait un bon programme NBA sans les Lakers pour le côté drama ? On aurait les Nets à la place, ok, mais ils ne sont pas là ce soir donc c’est LeBron et sa bande qui s’en chargent. Vont-ils réussir à lancer une série, après leur première victoire de la saison face aux Nuggets ? En tout cas, Anthony Davis est encore incertain, on en voit déjà plein sortir leurs meilleurs blagues du genre « Day-to-Davis » et bon d’accord c’est assez marrant. En face, hécatombe terminée pour les Pelicans : si Brandon Ingram ne sera toujours pas là (il devrait faire son retour contre les Warriors vendredi soir), tous les autres devraient jouer. Herbert Jones, notamment, sera probablement sur le parquet. Et dites donc, ça faisait combien de temps qu’on n’avait pas eu un LeBron James – Zion Williamson ? Le dernier remonte… au 15 janvier 2021. Petite passation de pouvoir tout de même.

ZION VS LEBRON LET’S GO 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/skdsZbZmhr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2020

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Qui de Tyrese Maxey ou de James Harden va s’amuser ce soir face aux Wizards ? Quand c’est pas l’un c’est l’autre, à qui le tour ?

Les Kings ont lancé leur incroyable série de deux victoires face au Heat samedi soir, bis repetita ?

Les Pistons vont être les premiers à taper les Bucks, on vous l’aura dit avant tout le monde.

Les Hornets vont-ils prendre les Taureaux par les cornes ? Blague bilingue, il faut le TOEIC pour comprendre.

Pascal Siakam MVP.

Rockets – Clippers, match retour.

Luka Doncic peut-il battre à lui seul la meilleure équipe à l’Ouest ?

Le duel Lillard – Morant n’aura pas lieu et c’est vraiment dommage.

Onze matchs au programme, un peu de drama, beaucoup de beau jeu, de la glace dans des veines. On va se régaler et en plus ça commence tôt, il faudrait que ce soit tous les jours comme ça en NBA.