Coupez une tête au cerbère il lui en restera encore deux. Recollez cette tête au cerbère il en aura de nouveau trois. Ce mercredi et après deux semaines d’indisponibilité suite à un doigt de Gary Trent Jr. un chouia trop enfoncé dans l’œil de Darius Garland – cette phrase est beaucoup trop longue – le meneur de Cleveland est enfin positionné dans les starting-blocks.

Qu’arrive-t-il si LeBron James se blesse et laisse ses Lakers seuls face à leurs responsabilités ? Le bateau coule et les pirates se foutent sur la gueule au milieu d’un naufrage laissé à la vue de tous. Pour les Cavaliers, la mise au repos de Darius Garland pendant deux semaines n’a pas été vécu comme un passage à vide, bien au contraire.

Le 19 octobre, pour le premier match de la saison, il mange un doigt de Gary Trent Jr. dans l’œil. Gros coquard sur une action de gros tocard, et un passage à l’infirmerie jusqu’à ce mardi, jour lors duquel Darius Garland a complètement repris l’entraînement. Pendant son absence, les Cavaliers ont disputé cinq matchs et remporté… cinq matchs. La rotation de J.B. Bickerstaff tourne à plein régime, les automatismes règnent, Evan Mobley n’est pas un feu de paille, Donovan Mitchell aurait pu – si Giannis Antetokounmpo n’avait pas – être élu joueur de la semaine, Caris LeVert n’est pas génial mais a planté 41 points vendredi dernier, Cedi Osman a bien démarré sa saison… Bref, la dynamique est choupinette. Du coup, on n’est pas alchimiste hein, mais réintégrer un All-Star de 22 ans au second meilleur effectif de la Conférence Est (5 victoires pour 1 défaite) pourrait faire de grosse bulles vertes et dégueulasses. Un retour bien bien explosif.

« Nous verrons mercredi. Cela dépendra de comment il se sent mercredi et à quoi ressemblera son gonflement. Mais il était bien aujourd’hui. Il en a fait assez pour aller de l’avant et jouer s’il doit jouer. » – J.B. Bickerstaff, mardi, sur un possible retour de Darius Garland face aux Celtics

The Cavs have announced that Darius Garland did not suffer any structural damage to his left eye and will not need surgery. He will be evaluated over the next few days.

Here’s the play where Garland got poked in the eye vs. the Raptors:pic.twitter.com/gw7Xk6ErqK

