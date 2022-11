Après un premier épisode qui nous avait mis l’eau à la bouche, Shaqtin’ A Fool revient tout beau tout frais ce mercredi. On vous fait le Top 10 des meilleurs actions chaque nuit, mais de temps en temps il faut bien se marrer en se rappelant que les joueurs NBA sont aussi des humains, et qu’ils ne sont pas infaillibles.

Au menu du jour, un petit Ivica Zubac en apéritif. Le Bosnien récupère la gonfle sous son panier, se retourne et envoie un ave maria depuis sa raquette, qui touche le cercle mais ne rentre pas. Dommage, il aurait pu nous faire un joli buzzer beater à la mi-temps. Ah non, il restait huit secondes à l’horloge, et on ne sait toujours pas ce qui est passé par la tête du big man. Allez, on oublie et on passe à l’entrée, pour laquelle Kyle Kuzma fera office de serveur. L’ailier fort des Washington Wizards aime faire le show, et quelle meilleure opportunité qu’une petite contre attaque des familles ? Plus personne entre lui et le panier, cinq secondes pour se préparer, on va envoyer un petit windmill renversé à deux mains, et toute la salle se lève. Mais tout le monde se rassied très vite, puisque la balle rebondit sur l’arceau. Oups. Bon, on enchaîne avec un plat de résistance qui va bien nous rester sur le bide. Certains joueurs sont des pionniers, inventent des gestes que ceux qui suivent veulent imiter. C’est le cas de Luke Kornet, dont la défense à créé le buzz ces derniers jours. Pour défendre des shoots à trois points, quoi de mieux que de sauter droit comme un piquet, les bras en l’air, au niveau de la raquette ? Plein de choses a priori, mais c’est la méthode qu’a choisi le Celtic pour empêcher Isaac Okoro de marquer. Et visiblement ça marche, puisque le Cavalier en rate deux de suite. Allez, enfin le dessert, le moment qu’on préfère. Cette fois, pas de joueur en particulier, c’est toute l’équipe des Lakers qui en prend pour son grade. Une petite compile de leurs meilleurs airballs, lay-ups ratés et autres sucreries, pour bien terminer le repas.

C’est tout pour cette semaine dans Shaqtin’ A Fool et c’est déjà pas mal, ne soyons pas trop gourmands non plus, seul Bobby Portis peut avoir les yeux plus gros que le ventre, littéralement. On espère qu’on en aura autant à se mettre sous la dent la semaine prochaine.