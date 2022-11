C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Que les fans des Kings se rassurent, De’Aaron Fox ne souffre que d’un petit bobo. Sorti sur blessure face aux Hornets après avoir pris un coup sur le genou, le Renard devrait bientôt revenir sur le parquet si l’on en croit Shams Charania de The Athletic. « Aucun dommage structurel » a effectivement indiqué l’insider, qui nous indique tout de même que Fox ne jouera pas le match de ce soir contre Miami.

Steve Kerr n’a visiblement pas trop apprécié les trois portées de balle sifflées à l’encontre de son joueur Jordan Poole lors du dernier match des Warriors à Miami (via NBC Sports Bay Area).

« J’étais choqué car tout le monde fait ça dans la Ligue depuis qu’Allen Iverson a convaincu les arbitres que ce n’était pas une portée de balle. C’est une portée de balle. Ce que fait Jordan Poole, c’est une portée de balle, mais toute la Ligue fait ça. »

L’Overtime Elite, ce jeune programme qui rassemble de plus en plus de prospects visant la Draft NBA, aura ses matchs diffusés sur la plateforme de streaming Amazon Prime. Selon The Athletic, une vingtaine de rencontres seront retransmises chaque année pour les trois prochaines saisons. L’occasion de voir notamment les frères Amen et Ausur Thompson, qui font partie des principaux prospects de la Draft 2023.

