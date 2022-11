Trois ans après la victoire des Bucks sur les Hornets, le NBA Paris Game est de retour à l’Accor Arena de Bercy. Le 19 janvier prochain, Pistons et Bulls s’échangeront des mandales sur le territoire français, histoire de nourrir une population pas habituée à zieuter la silhouette de Jerry West d’aussi près.

Le Paris Game, c’est un match de saison régulière NBA délocalisé dans la capitale française, sous les projos de l’Accor Arena de Bercy. On a parlé « internationalisation » de la NBA cet après-midi dans un dossier consacré aux Japan Games de 1990, cette parenthèse parisienne fait elle aussi partie du processus d’exportation de la Ligue américaine. Pour vulgariser l’idée, c’est un joli billet et de nouveaux marchés pour Adam Silver, contre des sourires sur les visages des fans du monde entier. Tout le monde kilé content.

« Eh TrashTalk, c’est bien beau le Paris Game, mais un billet coûte presque aussi cher qu’un vol aller-retour pour les États-Unis… ». Entre ça et les influenceurs installés au premier rang qui penseront trouver Joakim Noah sur le parquet, l’édition du NBA Paris Game 2023 sera – comme son aînée il y a trois ans – très « select ». Immense nouvelle pour le petit peuple : ce mercredi, le groupe Canal + a annoncé qu’il diffuserait la rencontre en clair, en direct, et sous l’expérience des commentaires de George Eddy. Et BeIN Sports ? Rien ne change pour la chaîne payante, qui retransmettra également ce Bulls – Pistons avec l’équipe habituelle aux commentaires et Killian Hayes en consultant (oups).