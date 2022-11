Nkwain Kennedy est un jeune Camerounais qui poursuit chaque jour son rêve de NBA. Dans son pays natal, ce passionné de la balle orange s’entraîne sans relâche, peu importe les conditions et les équipements mis à disposition. Des entrainements filmés et postés sur la toile qui ont permis à Nkwain Kennedy de se faire connaître sur les réseaux sociaux.

« La distance entre le rêve et la réalité s’appelle l’action ». Non, Nkwain Kennedy n’est pas un philosophe mais bien un basketteur camerounais de 21 ans qui met tout en œuvre pour se faire remarquer. 2,2 millions d’abonnés sur Tiktok, 191 000 sur Instagram ou encore une chaîne YouTube avec 8 000 suiveurs, on peut facilement confirmer que les workouts de Nkwain ne passent pas inaperçus sur la toile. Il faut dire que le Camerounais n’a pas peur de transpirer et qu’il se donne bien plus que toute ton équipe de Perpète-les-Oies une fois qu’il passe à l’action. Que ce soit sur un playground usé de Bamenda – au nord-ouest du Cameroun – dans une salle de musculation improvisée ou sur des routes désertes, Nkwain n’a qu’une obsession, s’entraîner dur pour concrétiser son rêve. Tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins et par manque d’installations, le Camerounais utilise tout ce qui lui passe sous la main pour muscler son corps et son jeu : bouteilles en plastique, pneus usés, ferraille rouillée… Ce joueur d’1m85 construit de ses mains son matériel qu’il utilise sans relâche peu importe le jour de la semaine et la météo extérieure.

Les efforts d’un gamin qui veut ressembler à ses idoles. Cet acharné a passé de nombreuses heures à visionner les moindres faits et gestes des plus grands joueurs de l’histoire, que ce soit en match ou à l’entraînement, comme détaillé dans une interview pour Fansided :

« Mon but n’est pas de faire le mouvement exact. Je veux savoir ce qu’a fait le joueur pour atteindre ce niveau. Alors je regarde qui sont les entraîneurs de NBA ou de la FIBA qui ont travaillé avec le joueur et j’essaye de suivre chaque mouvement, petit à petit. Je regarde Ja Morant, j’adore ses qualités athlétiques. Westbrook : rapidité. Kyrie Irving : bonnes mains. Stephen Curry : tir. LeBron James : QI. Chris Paul : Point God. » – Nkwain Kennedy

Pas de doutes, les exemples à suivre sont les bons pour Nkwain Kennedy Lamiress qui rêve de NBA, et d’une équipe en particulier.

« Depuis toujours mon rêve est de jouer en NBA. Je rêve de jouer pour les Lakers de Los Angeles. Parce que LeBron m’inspire beaucoup. Je veux apprendre un peu de sa mentalité avant qu’il ne prenne sa retraite. Je veux avoir en moi cette petite part qui le rend si spécial » – Nkwain Kennedy, pour Africa News

Une mentalité à toutes épreuves qui plairait sans doute au Cyborg de Los Angeles. Mais le quotidien de Nkwain Kennedy n’est pas non plus de tout repos. Bamenda est situé dans une zone conflictuelle. Pour autant, cela ne décourage pas celui qui aspire à marcher dans les pas de Joel Embiid et Pascal Siakam. Une chose est sûre, la rencontre entre les Raptors et les Sixers a dû faire plaisir à l’habitant de Bamenda. Vous l’aurez compris, à l’heure qu’il est, Nkwain Kennedy doit sûrement être en train de s’entraîner pour réaliser ce rêve qui l’anime chaque jour. Ce soir, une nouvelle vidéo apparaîtra sur le fil d’actualité de tous ses abonnés : parmi eux d’ailleurs, le meilleur shooteur de l’histoire, Stephen Curry. Déjà populaire le bonhomme.

Nkwain Kennedy, voilà sans doute l’un des travailleurs les plus acharnés du globe. Le Camerounais donne tout pour atteindre son but et montrer la voie aux jeunes générations. On espère pour ce phénomène des plateformes qu’au sein de ses milliers de followers se cache peut-être un recruteur.

Source texte : Nkwain Kennedy, Fansided, Africa News.