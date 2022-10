Moment d’histoire la nuit dernière en NBA lorsque Joel Embiid, Pascal Siakam et Christian Koloko ont foulé le parquet de la Scotiabank Arena. Les trois géants ont partagé quelques minutes pour rentrer dans l’histoire, c’était la première fois que trois Camerounais participaient au même match NBA.

La nuit dernière, la Grande Ligue devait avoir une saveur particulière pour tous les Camerounais qui sont restés les yeux rivés sur la Scotiabank Arena de Toronto. En effet, à plus de 9 500 kilomètres de leur terre natale, trois enfants du pays ont partagé le parquet des Raptors. Natif de Youandé, Joel Embiid amenait ses Sixers en balade dans le froid canadien pour claquer la bise à Pascal Siakam et Christian Koloko, tous les deux originaires de Douala. Trois joueurs nés au Cameroun qui se retrouvent en NBA et dans le même match, c’était tout simplement une première historique pour le pays d’Afrique centrale. Si on s’attarde sur le match, on a surtout eu droit à un mano a mano entre les deux monstres Joel Embiid et Pascal Siakam. Jojo a fait de la stat avec 31 pions, 5 rebonds et 3 assists mais c’est bien Spicy P qui a remporté la victoire grâce à une nouvelle performance de haut niveau (20 points, 5 rebonds et 13 offrandes pour le joueur des Dinos). Christian Koloko a lui participé à la fête en inscrivant 4 points en onze minutes de jeu. Mais peu importe le résultat ou les performances de chacun, c’est le symbole qui sera retenu de cette soirée. Pour le plus performant des trois – Pascal Siakam, on précise – c’est un fait qui doit marquer et inspirer les jeunes générations camerounaises comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« C’est incroyable de voir le chemin parcouru. Je pense que la chose la plus importante est que les prochaines générations voient cela et que cela signifie quelque chose pour eux […] Je n’ai pas regardé beaucoup de basket quand j’étais jeune, mais quand je l’ai fait, je n’ai pas vu beaucoup de joueurs qui venaient de là où nous venons. C’est énorme de voir trois Camerounais en NBA. J’espère que cela donnera envie aux jeunes de jouer en NBA. J’espère que dans dix ans un gamin dira ‘j’ai regardé ce match, j’ai vu ces trois Camerounais et je me suis dit que je pouvais faire pareil’. »

Et le meilleur Camerounais sur le terrain ne joue pas à Philadelphie ce soir. Très clairement. https://t.co/a6O8Hsszof — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2022

Autre symbole, cette réunion camerounaise a eu lieu sur les terres d’un certain Masai Ujiri, patron de la franchise de Toronto. Une chose tout sauf anodine quand on connaît le dévouement et l’implication du président des Raptors dans le développement du basket africain. Depuis quelques années, la NBA œuvre pour ce dernier avec plusieurs camps et structures qui sont mis en place. Des actions que les trois protagonistes connaissent bien. En 2011, un tout jeune Joel Embiid participait au camp Basket Without Borders Africa, dont Ujiri était le directeur. Un an plus tard, c’était au tour de Spicy P. Christian Koloko suivra les traces de ses ainés en 2017. Une trajectoire presque similaire pour les trois intérieurs qui ont fait leur cursus universitaire au pays de l’Oncle Sam avant d’être drafté en NBA. Et avec Embiid et Siakam, le rookie des Raptors a deux exemples à suivre pour devenir lui aussi un élément majeur de NBA à l’avenir.

Tonight’s @sixers at @Raptors game will feature the NBA’s three Cameroonian players, all of whom participated in Basketball Without Borders: 🇨🇲 Joel Embiid (BWB Africa 2011) 🇨🇲 Pascal Siakam (BWB Africa 2012) 🇨🇲 Christian Koloko (BWB Africa 2017; BWB Global 2018). pic.twitter.com/Zv8pLZZeRH — NBA Communications (@NBAPR) October 26, 2022

Quoi qu’il advienne, ce match restera dans l’histoire de la NBA et du Cameroun. Si certains n’ont pas pu se réveiller, pas de soucis, le trio Embiid – Siakam – Koloko se retrouve à nouveau dans la nuit de vendredi à samedi à la même heure et dans la même salle. Cameroun Party !

