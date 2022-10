Considéré comme le « meilleur prospect de l’histoire », Victor Wembanyama est un tel phénomène que la NBA a décidé de diffuser les matchs des Metropolitans 92 sur ses propres canaux. Cela vient effectivement d’être officialisé, de quoi faire monter la hype à un niveau encore supérieur !

Plus de 2m20 de la tête aux pieds, encore plus en envergure (2m43 !), le shoot de Kevin Durant et la mobilité d’un extérieur, Victor Wembanyama, vous commencez à connaître. Le prospect est convoité, très convoité, au point que la NBA pourrait se transformer en une course au tanking jamais vue. Rarement un mec qui n’a jamais mis les pieds sur un parquet NBA a fait tourner les têtes à ce point, et la hype semble encore prendre de l’ampleur. Ce jeudi, la NBA a annoncé avoir trouvé un accord avec la LNB pour diffuser aux USA les matchs de Boulogne-Levallois, le club actuel du Français dans le championnat de France. Comment ? Via l’application NBA, et ça va commencer dès ce samedi pour le match face à Bourg-en-Bresse (20h heure française). Du jamais vu évidemment, preuve de l’intérêt grandissant des States pour la Betclic Élite l’énorme engouement entourant le phénomène des Metropolitans 92. Du peu qu’ils en ont vu, les Américains ont été conquis, eux qui ont véritablement découvert Wemby à Las Vegas début octobre.

37 points avec un 7/11 à trois points, 5 passes et 5 contres le premier soir, 36 points, 11 rebonds et 5 contres deux jours plus tard, il faut dire que le Victor a sorti le grand jeu pour séduire ses futurs fans. Facile de comprendre donc pourquoi on veut le revoir au plus vite outre-Atlantique. Surtout qu’en France aussi, il brille : 18,6 points, 9 rebonds et 2,6 contres en 29 minutes de jeu, tout ça avec élégance et grâce, bon ok on en fait peut-être un peu beaucoup. Toujours est-il qu’on verra le prodige français sur les écrans américains d’ici peu. Et même si la hype va bientôt devenir incontrôlable, on ne va pas se plaindre que le plus grand prospect depuis LeBron James soit français. Allez, on peut partager un peu quand même.

On ne fait pas dans la demi-mesure aux États-Unis, tout le monde le sait. Avec cette initiative de la NBA, Victor Wembanyama pourra continuer de se montrer aux recruteurs américains. Tout le monde le veut déjà, mais ça pourrait en convaincre encore quelques-uns.

Source texte : NBA