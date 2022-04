Alors que certains fans voudraient déjà voir Victor Wembanyama rejoindre la NBA la saison prochaine, la pépite française ne fera le grand saut que dans un an et poursuit tranquillement son développement à la maison. Depuis deux mois, on assiste d’ailleurs à une belle progression de la Licorne, qui s’apprête à disputer ses premiers Playoffs chez les professionnels avec l’ASVEL.

Les blessures ne sont plus qu’un lointain souvenir pour le natif du Chesnay qui commence à assoir sa domination sur l’Hexagone depuis quelques semaines. On n’en est encore qu’aux débuts du phénomène mais, rien que sur ce mois d’avril, on a vu Le Portel, Orléans et Pau-Lacq-Orthez prendre le bouillon face à Wemby. En EuroLeague, même tarif pour Milan qui n’a pas pu stopper le meilleur contreur de la compétition pour son dernier match de la saison sur la scène européenne. Après des débuts hésitants principalement dus au manque de rythme, l’intérieur est en train de progresser à vitesse éclair et n’y voyez pas là un clin d’oeil au Thunder qui ne rêve que de Victor jour et nuit…

Soirée record contre Le Portel

Le mois de mars était déjà un bon cru pour Victor Wembanyama, enfin débarrassé de ses visites de contrôle obligatoires à l’infirmerie. Celui d’avril est placé sous le signe des records en carrière. Cela commence avec sa prestation la plus complète de la saison face au Portel. Le géant débute avec 8 points lors des 5 premières minutes du match et termine avec 25 pions au compter à 10/16 au tir dont un redoutable 3/4 du parking qui a de quoi faire frémir ses futurs adversaires. Toujours infranchissable en défense avec ses bras tentaculaires, le voilà qui commence à se lâcher offensivement avec des vrais moves de meneur en isolation et un jeu au poste déjà solide.

⭐ Dimanche de grandeur pour le plus grand espoir du basket français !

Victor Wembanyama signe son record en carrière avec :

💰 25 PTS à 10/16 au tir

🏹 3/4 à 3 PTS

🖐 7 REB

🚫 3 CTR

📝 27 EVAL#BetclicELITE @LDLCASVEL @vicw_32 pic.twitter.com/7ZGmC0x1U0 — LNB (@LNBofficiel) April 3, 2022

Victor Wembanyama finit à 27 d’évaluation et signe le meilleur game de sa jeune carrière. Pourtant, il refuse de s’enflammer. Interviewé par Luc Paganon du Progrès, il fait preuve de grande maturité dans sa réponse. Le favori de la Draft NBA 2023 a de grandes ambitions et, spoiler, il ne se contentera pas de grailler Le Portel.

« J’ai trouvé ma place dans l’équipe, mais c’est simplement quelque chose qui a été retardé [par ses petites blessures en première moitié de saison, ndlr]. D’un point de vue personnel il n’y a rien d’incroyable. Ce que j’ai fait aujourd’hui devrait simplement être la norme. C’est motivant, ça valide ce que je fais au quotidien, c’est bon pour la confiance, mais ce n’est pas parfait. »

Finir la saison d’EuroLeague en beauté

Déjà éliminés depuis quelques semaines en EuroLeague, les Villeurbannais tenaient quand même à faire bonne figure pour la dernière de la saison, à la maison, face au troisième cador européen. Mission réussie car, même en s’inclinant d’un point, le public de l’Astroballe y a cru jusqu’au bout. De quoi nourrir quelques regrets en imaginant ce qu’aurait pu donner la saison sans une avalanche de blessures. En tout cas, Wembanyama a bien saisi l’occasion pour briller de mille feux. Le poignet était encore chaud, quatre jours après ses exploits contre Le Portel. Alors les bombes sont tombées des quatre coins du parquet. 4 tirs primés au total et un nouveau record personnel à la clé en EuroLeague avec 18 points en 26 minutes.

Victor Wembanyama had a career night 🔥 The 18-year-old center scored 18 points with 4 triples in the thriller against Milan. pic.twitter.com/JTKrzD9hjG — BasketNews.com (@BasketNews_com) April 8, 2022

Victor Wembanyama découvrait l’EuroLeague cette année, avant même de souffler ses 18 bougies. Le bilan de sa saison rookie au plus haut niveau continental est plus qu’encourageant. En 13 matchs, il a débuté 10 fois comme titulaire. Ses moyennes de 6,5 points à 37,8% à 2-points et 30,3% de loin, 3,8 rebonds et 1,9 contre sont à mettre en perspective avec les blessures qui ont parsemé sa route. Sur ses trois derniers matchs, il tournait à 12,3 pions à 61,1% à 2-points et 57,1% à 3-points, 4,7 rebonds et 3 contres (!) de moyenne. Ce sera sûrement un peu juste pour succéder à Usman Garuba au palmarès du meilleur jeune de la compétition cette année mais cela place déjà la barre très haute avant la saison 2 qui commencera dans quelques mois. En quelques apparitions, Wembanyama est déjà devenu l’une des plus grosse attractions du circuit de l’EuroLeague et ses adversaires ont appris à le craindre. L’objectif sera forcément de faire mieux en 2022-23 avec une qualification en Playoffs à aller chercher. Pour le plaisir, on se refait les highlights de sa campagne européenne !

Objectif : champion de France

De retour sur les parquets du championnat, Wemby a poursuivi sa bonne dynamique à Orléans. Il se montre de plus en plus à l’aise dans le tir longue distance et se permet même des merveilles de passes dans le dos qui donnent envie de sourire.

Panier, contres, passe dans le dos … 🥵🦄 Victor Wembanyama a déjà tout fait en 4 minutes !#BetclicELITE @vicw_32 x @LDLCASVEL pic.twitter.com/bMChhl3gIG — LNB (@LNBofficiel) April 9, 2022

Dans la foulée, il s’illustre encore dans le derby contre la Chorale de Roanne avec quelques actions qui vont tout de suite aller se classer dans les prochaines mixtapes à montrer aux scouts NBA. Son match contre Paris est légèrement plus complexe puisqu’il perd son duel à distance avec Ismaël Kamagate, un autre prospect qui pourrait lui rejoindre la Grande Ligue dès cette année. Si le V peut aider les copains à obtenir un petit coup de projecteur, c’est avec grand plaisir. D’autant qu’il va reprendre sa marche en avant dès le match suivant contre l’Élan Béarnais avec son premier double-double de la saison, le second de sa carrière pro (14 points et 10 rebonds en 26 minutes). Il reste encore quatre rencontres de championnat à l’ASVEL avant le début des choses sérieuses, mi-mai. Pour l’instant, Villeurbanne est premier à égalité avec les Metropolitans 92. Victor et ses coéquipiers vont vouloir poursuivre leur série de sept victoires consécutives pour tenter de verrouiller l’avantage du terrain jusqu’en finale. L’objectif est clair, réaliser le Threepeat et allonger le palmarès de Wembanyama autant que possible avant même de rejoindre la NBA.

I see your easter bunny and raise you a minute video of Victor Wembanyama playing the wing at 7’2”. pic.twitter.com/FjLAYbcQFA — Matt Pennie (@matt_pennie) April 17, 2022

Invité sur RMC à son retour en France, Evan Fournier a envoyé une pluie de louanges à Victor Wembanyama. Le leader de l’Équipe de France a hâte de pouvoir côtoyer le prospect de plus près en sélection. L’arrière des Knicks a également quelques conseils de sage à lui partager pour qu’il se prépare au mieux pour le niveau supérieur.

« C’est le plus gros potentiel jamais vu en France. Laissez lui du temps de se développer, laissez le dominer l’Europe. Si j’ai l’occasion de le rencontrer, pourquoi pas dès cet été, je pense que c’est important qu’il comprenne qu’il faut d’abord qu’il se fasse dans la raquette. Sur ses highlights, je le vois juste sur des 3-points ou des stepbacks. Ce sera important dans son développement de le faire pour devenir un joueur exceptionnel. Mais en tant qu’intérieur, il faut d’abord qu’il domine à l’intérieur. Si tu veux exploiter ton potentiel, il faut d’abord que tu domines à l’intérieur et après tu t’écartes. »

Même si son adresse extérieure a sensiblement augmenté ces dernières semaines, Fournier avertit Wembanyama. Il ne va pas falloir sécher les séances de muscu pour passer plus de temps à shooter car c’est avant tout pour sa domination sous les paniers qu’il doit briller. Cette saison en NBA, on a notamment pu assister à ce retour aux bases de la part de Joel Embiid par exemple. Le Camerounais peut toujours mettre feu aux ficelles en s’écartant derrière l’arc mais sa principale force reste concentrée à l’intérieur et c’est justement cette polyvalence qui le rend si difficile à défendre. Victor peut en prendre bonnes notes et on a bien hâte de le voir aligné aux côtés des Bleus pour continuer d’absorber les meilleurs conseils de ses pairs qui ont déjà traversé l’Atlantique depuis quelques années. En cas de sélection pour la préparation à l’EuroBasket 2022, cela pourrait notamment être l’occasion de continuer d’apprendre aux côtés des vice-champions olympiques. Vincent Collet, tu sais ce qu’il te reste à faire pour avoir un VW inarrêtable à Paris 2024.

Le mois d’avril de Victor Wembanyama en chiffres

3 avril vs Le Portel (championnat) : 25 points à 10/16 au tir dont 3/4 du parking, 7 rebonds dont 1 offensif, 3 contre, 1 turnover, 5 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 25 minutes

25 points à 10/16 au tir dont 3/4 du parking, 7 rebonds dont 1 offensif, 3 contre, 1 turnover, 5 fautes personnelles et 2 fautes provoquées en 25 minutes 7 avril vs Milan (EuroLeague) : 18 points à 7/12 au tir dont 4/5 du parking, 6 rebonds dont 3 offensifs, 1 contre, 3 turnovers et 3 fautes personnelles en 26 minutes

18 points à 7/12 au tir dont 4/5 du parking, 6 rebonds dont 3 offensifs, 1 contre, 3 turnovers et 3 fautes personnelles en 26 minutes 9 avril @ Orléans (championnat) : 17 points à 6/12 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 2 offensifs, 4 contres, 1 passe, 1 interception, 3 turnovers, 4 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 19 minutes

17 points à 6/12 au tir dont 1/2 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds dont 2 offensifs, 4 contres, 1 passe, 1 interception, 3 turnovers, 4 fautes personnelles et 1 faute provoquée en 19 minutes 12 avril @ Roanne (championnat) : 11 points à 5/8 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds dont 2 offensifs, 3 contres, 3 passes, 3 interceptions, 3 turnovers et 2 fautes personnelles en 19 minutes

11 points à 5/8 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds dont 2 offensifs, 3 contres, 3 passes, 3 interceptions, 3 turnovers et 2 fautes personnelles en 19 minutes 16 avril vs Paris (championnat) : 4 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 interceptions, 1 turnover, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 17 minutes

4 points à 1/5 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes, 1 contre, 2 interceptions, 1 turnover, 3 fautes personnelles et 3 fautes provoquées en 17 minutes 19 avril @ Châlons-Reims (championnat) : DNP

DNP 26 avril vs Pau-Lacq-Orthez (championnat) : 14 points à 5/8 au tir dont 2/3 du parking et 2/4 aux lancers, 10 rebonds dont 2 offensifs, 1 passe, 3 turnovers, 1 faute personnelle et 3 fautes provoquées en 26 minutes.

Chaque mois, Victor Wembanyama progresse. Chaque mois, on a aussi tendance à croire qu’il grandit un petit peu plus. Officiellement listé à 2,19 m en début de saison, il pourrait ne pas encore avoir fini sa croissance. Une perspective qui a de quoi faire flipper. Le monde n’est pas prêt pour Victor Wembanyama mais Victor Wembanyama lui est prêt à tout déchirer sur sa route. Ça commencera par une grosse post-saison avec l’ASVEL pour remporter un trophée. On va évidemment suivre ça de très près.

Source texte : RMC Sport