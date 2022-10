Wembanyama est un nom à rallonge, dix lettres qui vont faire suer la plupart des commentateurs de basket dans les quinze prochaines années. Et si pour le moment c’est le phénomène Victor qui monopolise l’attention, son petit frère Oscar pourrait lui aussi devenir le joueur préféré de ton joueur préféré. Focus.

Victor Wembanyama, voilà un nom que même l’ermite du bourg le plus paumé de France peut potentiellement connaître. On ne vous apprend rien, la hype autour du jeune joueur est aussi grande que l’intéressé… et il est vraiment très grand. Mais avant d’être le futur numéro uno de la Draft 2023, Totor est aussi un grand frère. La famille, c’est important, alors faisons connaissance avec Oscar Wembanyama, 15 ans et déjà plus grand que toi et toute ta smala cumulée. Comme l’ensemble de la famille, le petit frère de Wemby est plongé dans le sport, mais avant de parler tomar, cross ou shoot en course – oui, ça se dit toujours – Oscar était plutôt du genre roucoulette, chabala ou kung fu. Vous l’aurez compris, Oscar Wembanyama jouait au handball. Vous savez, ce sport que Nikola Karabatic pratique depuis la séparation des continents et qui assure une médaille française à chaque olympiade. Pour Oscar Wembanyama, le hand se passait plutôt bien puisque le frérot de Wemby squattait la sélection des Yvelines lors de ses dernières années. Dans des propos rapportés par Sportmag, Victor évoquait d’ailleurs la passion de son frère pour le main-balle :

« Mon frère, Oscar, est au Chesnay où il pratique le handball. Il fait partie de la sélection des Yvelines. Comme nous tous, il a des ambitions de haut niveau. »

Des convoitises qui doivent toujours être similaires, même si aujourd’hui Oscar n’a le droit qu’à deux pas avant de tirer. En effet, depuis 2020 le minot arpente les parquets de basket dans les traces de son grand frère. L’an passé, sous les couleurs de Nanterre, Wemby 2.0 a décroché le titre de champion de France avec les U15 Nationaux des verts après une victoire étriquée en finale face à l’ASVEL (80-78). Doté du même profil physique que son frère, le garçon n’est pas non plus maladroit balle en main, une dextérité génétique donc, mais aussi issue de son passé au hand. Un sport réputé rugueux qui risque aussi de lui avoir donné le goût de la défense. Évidemment il est encore trop tôt pour juger son niveau exact et Oscar va avoir tout le temps qu’il faut pour se perfectionner, mais son potentiel n’est pas passé inaperçu du côté de… l’ASVEL qui a fait signer Oscar cet été. L’ancien joueur de hand évolue désormais du côté de l’équipe U18 Nationale des rhodaniens et, biberonné dans l’un des meilleurs centres de formation de l’Hexagone, le poste 4 a tout pour développer aux mieux son jeu.

🚨 Alerte recrutement U18 🚨

Il intégrera le groupe de Mike Happio à partir de la saison 2022-2023 🤝#TeamASVEL pic.twitter.com/LZtedZQMyl — ASVEL BASKET ⚪️⚫️ (@asvelbasketasso) June 14, 2022

Vous aussi, vous avez kiffé le gros 3-points avec la planche ? Tout n’est pas parfait pour le numéro onze – heureusement d’ailleurs pour un type qui a commencé le basket il y a peu – mais Oscar Wembanyama sera sûrement surveillé dans son développement. Forcément, son nom peut aussi lui ouvrir quelques portes, ce fut le cas le 15 août dernier où il est apparu dans l’Axe Euro Tour. Dans une salle de Nanterre où il a ses habitudes, le petit frère de Totor avait affronté Bronny James et ses potes. Au beau milieu de cette effervescence de jeunes prodiges, Oscar était là pour apprendre et il n’avait joué que quelques minutes, suffisant pour faire parler de lui en envoyant sur orbite le Frenchie du soir Bilal Coulibaly.

Oscar, the younger brother of Victor Wembanyama, dishes a sweet pass to Bilal Coulibaly for the exclamation point ‼️ U18 French Select tops CBC 97-85 the final #AXEEuroTour pic.twitter.com/wot7lA96hG — SportsCenter NEXT (@SCNext) August 15, 2022

Comme le dit ta tante, « les garçons grandissent jusqu’à l’âge de 21 ans », Oscar fait déjà 1m98 à 15 ans et le zinzin risque donc de prendre encore un peu plus d’altitude dans les années à venir. Au sein d’un centre de formation qui a l’habitude de sortir des pépites, la courbe de progression du plus jeune des Wemby peut vite devenir inquiétante… et nous, on se demande bien ce qu’ils peuvent manger au petit-déjeuner.

Vous l’aurez compris, la famille Antetokounmpo Wembanyama n’a pas fini de vous étonner et après Victor, c’est peut-être Oscar qui fera bientôt parler de lui. Du handball aux U18 de l’ASVEL en passant par Nanterre, le parcours n’est pas commun et s’il continue son ascension, on pourrait bien le voir dans le monde professionnel tout comme son frère et sa sœur… la génétique, on vous dit !

Source texte : Hand Statiqtiques, Sportmag, ASVEL, Sports Center.