TrashTalk Award – S04 E14 : on vous conseille de ne pas trop chauffer Ja Morant, ça pourrait vite se retourner contre vous

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le majeur de Kyrie Irving.

Candidat # 1 : Joel Embiid venait à Toronto pour le sweep. Spoiler : ça s’est mal passé

Visiblement, Joel Embiid a encore le tir au buzzer de Kawhi Leonard en 2019 en travers de la gorge. Le pivot camerounais semble en mission dans ces Playoffs. Non content de pouvoir être élu MVP, il veut aussi ramener le titre en Pennsylvanie, et il met tout en oeuvre pour le faire. Après avoir remporté les deux premiers matchs face aux Raptors à domicile, les Sixers ont également pris le troisième match au Canada sur un game-winner de… Jojo Embiid. Très remonté, il a bien fait comprendre à Drake, présent sur le bord du parquet de la ScotiaBank Arena, ses intentions pour les matchs à venir

« Allez, cassez-vous d’ici ! Et sachez que je viens pour le sweep également ! » 💀💀💀💀pic.twitter.com/42mQansNTd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 21, 2022

Oui, Joel Embiid était possédé, et nul doute que son envie était telle. Sauf que dans les faits, tout ne s’est pas passé comme prévu, les Raptors, pourtant bien amoindris sont allés chercher au courage les deux matchs suivants pour revenir à 3-2 et se maintenir en vie dans cette série. Au-delà de n’avoir obtenu le coup de balai souhaité, Embiid et ses potes se sont surtout offerts une belle petite crainte en bonus, celle de voir Toronto en ébullition tout donner pour revenir à Philadelphie disputer un Game 7 avec le couteau entre les dents. Et quand on connait l’historique de Doc Rivers dans les séries ou il a un avantage, on n’aurait effectivement pas dormi si tranquille que ça si on était un fan des Sixers. Finalement, Philadelphie a plié l’affaire en 6, et a « gagné » le droit d’affronter Miami, mais ce sera sans Joel Embiid qui s’est salement amoché l’oeil. Sale histoire pour Philly

Candidat # 2 : Stephen Curry s’endort face à la défense des Nuggets

Stephen Curry est devenu sixième homme de luxe des Warriors, le temps qu’il revienne à 100% suite à sa blessure, mais surtout le temps que Jordan Poole redescende un peu sur Terre, lui qui a décidé de devenir le meilleur joueur de l’histoire de la ligue sur les trois premiers matchs de cette série face aux Nuggets. Mais ne vous en faites pas, le Chef n’a rien perdu de sa vista et de son insolence, même lorsqu’il jaillit du banc pour tirer à l’arbalète tah Guillaume Tell, ou tout simplement perforer la défense des Chicken Wings. Visiblement, ça lui donne sommeil.

C’est combien sur l’échelle du trashtalk ça ? 😭😭

T’es un salopard Steph ! Un gros meme. 💀 pic.twitter.com/603e3nuxPt — Steph Curry FR 🇫🇷 (@SCurry_FR) April 22, 2022

Oui, Stéphane vient de personnifier l’expression « nous rompichâmes ». Après avoir emballé et pesé le Game 3 grâce à une percussion du futur, Curry s’est déjà endormi dans la raquette des Nuggets, mais il a récidivé lors du Game 5, match qui a fini d’éliminer les coéquipiers de Nikola Jokic. Une façon de dire que le basket est un sport beaucoup trop facile pour lui, peu importe s’il est titulaire ou remplaçant. Probablement vexé par le geste d’un énième fan qui s’est un peu trop cru à sa case dans les tribunes, l’arroseur arrosé pour celui qui a probablement dû pleurer dans son lit après avoir mimé des… pleurs en direction du pistolero.

Candidat # 3 : Karl-Anthony Towns et Patrick Beverley provoquent Ja Morant… un peu trop tôt

Décidément, cette série entre Minnesota et Memphis tient toutes ses promesses, qu’il s’agisse du jeu ou bien du verbe. Toutefois, même si les Grizzlies ont un sacré client en la personne de Ja Morant, les Timberwolves ne sont pas non plus en reste avec Anthony Edwards ou Patrick Beverley, même Karl-Anthony Towns a relevé le défi de s’attaquer au tout récent Most Improved Player. Malheureusement pour le pivot dominicain, le meneur est du genre revanchard, et très rancunier.

Things changed quickly for the Timberwolves 👀 pic.twitter.com/4va2wwCgIs — SportsCenter (@SportsCenter) April 27, 2022

KAT faisait un peu trop le fanfaron au goût de celui qui est devenu un All-Star titulaire cette saison. Alors lorsque le gros Chat a demandé aux Grizzlies de se taire, alors que ces derniers n’avaient pas encore refait leur retard, Ja va également mimer un téléphone après le coup de sifflet final, une fois que Memphis a remporté ce Game 5 encore une fois très disputé. Sachant que Ja avait déjà repris Towns de volée lorsque ce dernier annonçait que ce serait tranquille une fois revenus à Minneapolis. Patrick Beverley, plutôt spécialiste en la matière, a également essayé de faire dégoupiller le meneur, en mimant la désormais classique main au sol après un panier marqué, mais là encore ce n’était pas l’idée du siècle.

4:20 à jouer : Patrick Beverley lâche un « too small » à Ja Morant. La suite ? Ja va planter les 13 derniers points de son équipe + le game winner. Beverley sur le banc avec 6 fautes.pic.twitter.com/2NlDZeQF3c — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

Effectivement, on peut dire que Ja Morant a bien pris les choses en mains après ces multiples chambrages, la meilleure réponse à apporter pour un type qui -premier degré- avait plus de tweets que de shoots réussis lors de ces Playoffs.

Candidat # 4 : Bobby Portis a une rancune tenace envers les Bulls

Pour ceux qui se demandent comment s’est terminée l’histoire entre les Bulls et Bobby Portis, sachez que ce dernier a envoyé une salade de phalanges dans le faciès de l’intérieur espagnol Nikola Mirotic à l’entraînement, le laissant avec plusieurs fractures au visage. Plus sérieusement, l’intérieur des Bucks ne semble pas avoir gardé un bon souvenir de son passage à Chicago, lui qui semble à chaque fois possédé lorsqu’il joue les Taureaux. On ne le remarque pas à ses yeux, qui sont globuleux 365 jours par an, mais dans son attitude provocatrice et son jeu plus agressif. Zach LaVine peut en témoigner.

Zach LaVine and Bobby Portis were called for double techs after this play: pic.twitter.com/pf8zmKO1Ql — ESPN (@espn) April 24, 2022

« Zach LaVine et Bobby Portis ont chacun eu une double technique après cette action. »

Difficile à croire que les deux tourtereaux ont évolué ensemble pendant deux saisons chez les Bulls. Mais visiblement, Portis n’en avait pas grand chose à faire et a décidé d’agripper LaVine par le colback tandis que le double vainqueur du concours de dunks n’a pas reculé non plus face à la dégaine de prof de chimie de Portis, qui a ensuite sorti son plus beau sourire narquois et sa plus belle bague.

Un tantinet rancunier le Bobby, effectivement.

Candidat # 5 : Jimmy Butler et son geste « obscène »

Même en civil, Jimmy Butler continue de distribuer de la punchline. Alors qu’il était out pour le match 5 pour cause de genou en vrac. Cela n’a pas empêché le Heat de terminer les Hawks, et le calvaire de Trae Young, qui attendait plus que jamais sa carte « vous êtes libéré de prison » après avoir vécu un calvaire à cause de la défense floridienne. Il a suffi d’un geste à Jimmy Buckets pour décrire ce que Miami a infligé à Atlanta au cours de ces séries.

Lmao somebody come get Jimmy Butler 🤣💀pic.twitter.com/Oyv90Azdcn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 27, 2022

Certains ont trouvé ça très drôle, la NBA ne fait clairement pas partie de cette branche puisqu’elle a décidé de sanctionner Jimmy Butler d’une amende de 15 000 dollars. Mimer un acte sexuel à une heure de grande audience pour le basket national, et surtout en plein Playoffs, peu de chances que certains enfants ne soient pas tombés dessus. Après, il est vrai que cette métaphore est assez réaliste, mais quand même, un peu de tenue monsieur Butler.

Candidat Bonus : Rudy Gobert « emmerde » ceux qui parlent

De nombreux observateurs et fans ont taillé le Jazz, incapable de prendre le dessus sur les Mavericks pourtant privés de Luka Doncic en début de série, totalement dépassé en défense malgré la présence de Rudy Gobert, une nouvelle fois éliminé prématurément… Toutes ces grandes lignes qui revenaient fréquemment concernant la franchise de la ville du lac salé, qui entendait bien éviter une nouvelle déconvenue. Rudy Gobert semblait d’ailleurs enclin à inciter tous ceux qui lançaient des commentaires négatifs sur sa franchise, à aller se faire cuire un oeuf.

Oui, Rudy Gobert « emmerde ceux qui parlent », tout simplement. Malheureusement, cela n’aura pas suffi pour éviter la fameuse déconvenue en question. Puisque les pensionnaires des rocheuses sont évincés dès le premier tour, sans panache, face aux Mavs, et Rudy Gobert a peut-être bien disputé son dernier match sous le maillot du Jazz. Vu comment il est utilisé et respecté, c’est à se demander si Gobzilla va vraiment vouloir rester, et même si sa franchise va vouloir le conserver. Début de réponse cet été, mais même avec une piqûre d’abeille près de l’oeil, Gobert devrait bien voir que ça ne va pas trop à Salt Lake City.

