La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par KAT et Pat Bev qui rejoignent la longue liste des gens qui se sont foutus de Russell Westbrook.

Candidat # 1 : Anthony Edwards et Patrick Beverley s’occupent des Clippers

Les Wolves sont de retour ! La franchise du Minnesota, septième à l’Ouest, a disposé des Clippers lors du match de Play-in, sur le score de 109 à 104. Patrick Beverley peut donc recommencer à ouvrir sa grande boîte à camembert en Playoffs, tandis que le jeune effronté Anthony Edwards va quant à lui découvrir les joies de la postseason, dès sa deuxième année dans la ligue. Deux gros clients pour cette rubrique donc. Avant même de penser à affronter les Grizzlies au premier tour, les deux zouaves avaient déjà un sac de punchlines à vider près de la Crypto.com Arena

Ant: “They were scared to guard me.” — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) April 13, 2022

Anthony Edwards : « ils avaient peur de défendre sur moi. »

Auteur de 30 points lors de ce match couperet, Ant-Man s’est mis en mode Play-in avant de se mettre en mode Playoffs, mais ne comptez pas sur lui pour être impressionné par qui que ce soit, car il en a mis 36 lors du Game 1 face à Memphis. Il a déjà livré ce genre de déclaration et devrait le refaire à l’avenir. Le jeunot est bien épaulé par son grognard de coéquipier Patrick Beverley, qui, dans un langage beaucoup plus fleuri, a également dit tout le bien qu’il pensait des Clippers.

“I told you we’re going to the Playoffs…no one believed me. Weak a** Clippers beat their mother****ing a**” Patrick Beverley in the locker room with KAT/Anthony Edwards after Clips vs. Timberwolves (via @patbev21/IG) pic.twitter.com/PHzKd0i6y6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 13, 2022

« Je vous ai dit qu’on irait en Playoffs. Personne ne me croyait ! Clippers de m**de, on leur a botté leur p**ain de c*l. »

Légèrement rancunier le Patoche, transféré par les Clippers l’été dernier et qui s’est trouvé une nouvelle maison à Minnesota. Lors de cette vidéo avec ses coéquipiers, dans le vestiaire, le meneur a décidé de partir en roue libre. Comme souvent en fait.

Candidat # 2 : Trae Young dit au revoir au Rocket Mortgage Fieldhouse

Dans le match de Play-in opposant les Cavaliers aux Hawks, c’est la bande à Trae Young qui a eu le dernier mot et qui a le « privilège » d’aller défier le Heat et de repartir avec un coup de Swiffer. Young a mis du temps à chauffer, mais a totalement lâché les chevaux en deuxième mi-temps pour y inscrire 32 de ses 38 points. Le moment idéal pour offrir au Rocket Mortgage Fieldhouse quelques pas de danse après un tir réussi.

On ne sait pas s’il faut y voir un simple pas de danse ou alors quelque chose de légèrement plus explicite, mais dans les deux cas, Ice Trae ne s’est pas privé pour installer la clim à Cleveland. Toutefois, le lutin des Hawks est poli, et a bien pris soin de saluer les spectateurs du soir, tout en leur souhaitant (probablement) un bon retour.

Trae Young waves BYE BYE to Cavs fans. 😳😅 pic.twitter.com/8IuiAGB1i3 — House of Highlights (@HoHighlights) April 16, 2022

« Trae Young dit au revoir aux fans des Cavs. »

Les Cavs peuvent nourrir d’énormes regrets, eux qui étaient si bien placés tout au long de la saison. Quant au dernier finaliste de conférence, il revient de loin et aura pour objectif de prendre un match face au Heat, ce serait déjà pas mal.

Candidat # 3 : Royce O’Neale installe la clim à l’American Airlines Center

Pour démarrer ses Playoffs, le Jazz se rend en terre texane puisque c’est bien Dallas qui a l’avantage du terrain. Toutefois, les Mavs attaquent cette série sans leur maître à jouer Luka Doncic qui a toujours le mollet qui siffle. Une aubaine pour la bande à Rudy Gobert, qui peut vérifier la théorie « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Pourtant, cette équipe, même sans le slovène, est très accrocheuse, et le Jazz a dû s’employer pour prendre le Game 1. Il a fallu un tir de Royce O’Neale pour libérer Salt Lake City.

Invisible en attaque pendant 47 minutes, Royce O’Neale a décidé que le seul panier qu’il inscrirait de la soirée serait aussi le plus clutch. Mais l’ailier ne s’est pas contenté de crucifier les Mavs sur ce dagger primé dans le corner, il a également enjoint le public texan à se taire en plaçant son doigt devant la bouche. L’assassin (très) silencieux a également réduit au silence le public adverse. On adore.

Candidat # 4 : Kyrie Irving n’aime vraiment pas le TD Garden… qui le lui rend bien

Parti à Brooklyn en mauvais termes avec les Celtics, Kyrie Irving va avoir tout le loisir d’affronter son ancienne franchise dès le premier tour des Playoffs. Au-delà de cette rivalité, on demande bien sûr sept matchs dans cette série qui déborde de talent. Les Celtics ayant l’avantage du terrain, c’est à Boston que se déroulent les deux premiers games. Et au TD Garden, on n’a pas oublié Kyrie, les divers noms d’oiseaux qui sont descendus des travées de la salle tout au long du match pour Uncle Drew en sont la preuve. Mais même si on peut penser le contraire, Kyrie reste humain, et capable de dégoupiller à tout moment.

Kyrie qui envoie des majeurs au public ?!?!?! 😭😭😭 pic.twitter.com/9TnYEWeUov — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Forcément, après s’être fait insulter et huer pendant 48 minutes, le champion NBA 2016 peut légitimement craquer, et envoyer son majeur aux supporters des Celtics présents dans les tribunes après un gros shoot marqué, en guise de « fermez vos bouches maintenant ». Mais l’intéressé ne s’arrêtera pas là, et sous-entend également qu’on a la pleurniche facile dans le Massachusetts, juste après sa deuxième fournée de majeurs.

Le platiste n’est décidément pas en reste pour cette édition, il a d’ailleurs déclaré que c’est totalement légitime de craquer après s’être fait insulter pendant tout le match. On a tendance a le comprendre, mais au-delà de cette rivalité entre Kyrie et Pfizer les Celtics, on a surtout une très grande série avec du talent, de la rivalité, et un finish dramatique sur ce Game 1 remporté au buzzer par les Verts. Comme on disait, on en veut sept des comme ça.

Candidat # 5 : Nikola Jokic subit la loi des Warriors

Nikola Jokic est bien seul au monde pour affronter des Warriors survoltés et portés par leurs Splash Brothers, qui sont désormais au nombre de trois depuis que Jordan Poole a décidé de rejoindre Klay Thompson et Stephen Curry, ce dernier étant devenu sixième homme de luxe le temps de revenir de sa blessure. Malheureusement, sans Michael Porter Jr. ni Jamal Murray, peu de monde donne cher de la peau des Nuggets dans cette série. D’autant que dans la Baie, on semble savoir comment s’y prendre pour faire dégoupiller le Serbe. Gary Payton II et Draymond Green n’ont même pas besoin de prendre de cours avec Markieff Morris pour cela, ils sont très bien informés sur le sujet.

La petite tape sur le derche histoire de dire « bien essayé, mais on t’a quand même botté les fesses » de façon totalement innocente, on sait que GPII a de qui tenir, mais ça reste joliment placé, et l’effet escompté est immédiat, puisque le Joker veut immédiatement en découdre avec le fiston. Lors du deuxième match, Draymond Green prend le relais, après avoir défendu comme un charognard sur le MVP en titre tout au long du match, ce dernier a fini par serrer également, deuxième technique du match, synonyme d’exclusion.

Draymond Green waves goodbye to Nikola Jokic after Jokic received his 2nd Technical of the night…#NBAPlayoffs #DubNation pic.twitter.com/YeqQUTIfFw — SportsGrid (@SportsGrid) April 19, 2022

Draymond Green dit au revoir à Nikola Jokic, qui a reçu sa deuxième technique.

Maintenant, on va voir ce que les Warriors lui réservent pour le Game 3.

Candidat bonus : Jose Alvarado tente sa spéciale sur Chris Paul… mauvaise cible

Vous connaissez désormais la spéciale de Jose Alvarado, qui est de se planquer dans un coin de la salle, attendre que le meneur adverse remonte le ballon, et venir dans son dos lui chiper la gonfle, telle une petite fouine, pour ensuite finir et scorer en contre-attaque. Ce serait réducteur de résumer Alvarado à ce type d’action, lui qui était déjà parmi les meilleurs défenseurs de sa conférence à l’université, et qui disposait d’ailleurs du surnom « Grand Theft Alvarado » en hommage à la célèbre saga de jeux-vidéos. Sauf que cette fois, sur sa route, se dressait Chris Paul. Et on peut dire que sur le Point God, la tentative a subi un échec cuisant.

Chris Paul not messing around with Jose Alvarado. 😂💀 pic.twitter.com/nBxJ1uzaWT — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 20, 2022

« Chris Paul ne déconne pas avec Jose Alvarado. »

Malheureusement pour le porto-ricain, il s’est attaqué au boss de fin des vicelards, qui connait toutes les ficelles du métier, et à qui on ne peut pas vraiment apprendre à faire la grimace. CP3 voyant Alvarado planqué dans son corner habituel, le métronome des Suns lui intime l’ordre de dégager de là, et de repartir en défense, chose que fera évidemment GTA. Un côté bon esprit, mais pas trop non plus quand même.