TrashTalk Award – S04 E12 : Kevin Durant connait bien la loi du plus fort, Evan Fournier l’a appris à ses dépens

Candidat # 1 : Kevin Durant pense qu’Evan Fournier ne peut pas défendre sur lui

Forcément, Kevin Durant se devait de remettre son titre en jeu. Inutile de dire que l’ancien du Thunder et des Warriors va vendre chèrement sa peau. Pour cette édition, sa victime n’est autre que le « dégarni de Charenton » Evan Fournier. Alors que le frenchy était chargé de défendre sur KD lors du dernier derby new yorkais, KD a décidé de s’occuper de la sanction, et elle va bien au delà d’un tir sur la truffe de Mister Champagne. Durantula s’est cru dans Top Chef a revisité le classique « too small ».

Après avoir marqué son jumper sur la tronche de Fournier, Kevin Durant n’a pas abaissé sa main à ras du parquet, mais l’a mimé avec ses doigts, cette vanne rend Evan encore plus petit que ce qu’il ne pourrait l’être. La rancoeur de KD semble tenace à l’égard des joueurs français, lui qui a clairement expliqué qu’il n’aimait pas les joueurs qui l’avaient vaincu lors des dernières phases de poules des Jeux Olympiques.

Candidat # 2 : au tour de Karl-Anthony Towns et Patrick Beverley (encore lui) de vanner Russell Westbrook

Vanner Russell Westbrook est le running-gag le plus prolifique du moment. Les derniers qui se sont prêtés au jeu évoluent du côté des Timberwolves et l’un d’entre eux n’en est pas à son coup d’essai. Il s’agit de Karl-Anthony Towns et de son grand pote Patrick Beverley. Non contents de l’avoir emporté face aux Pourpre et Or (pas la chose la plus compliquée du moment, on en convient), les deux zouaves vont savourer Russ. En voyant le Brodie envoyer un deltaplane fendre les airs du Target Center, Towns et Bev’ ont fusionné tels Sangoku et Vegeta pour se payer la tronche du meneur des Lakers.

« En playoffs tous les ans, deux fois finaliste de la conférence Ouest avec deux équipes différentes. C’est quoi le mieux ? Les stats individuelles ou collectives ? Je pensais que c’était un sport d’équipe. »

KAT chope le rebond, regarde dans les airs pour voir si c’était un avion ou simplement un shoot qu’il a aperçu au loin. Il confie la gonfle à son meneur qui va ensuite lancer la balle dans les airs et mimer la peur de la voir atterrir sur sa ganache. Mais c’est bien mal connaître Patoche que de penser qu’il va s’arrêter en si bon chemin. Il continue d’insinuer que Westbrook est éclaté au sol avant de se boucher le nez, pour sous-entendre que son jeu sent les ordures napolitaines ou la marée basse de Saint Brieuc, avant de finir de régler ses comptes avec Russ sur Twitter. Vivement la série Netflix sur leur bromance.

Candidat # 3 : Devin Booker s’assure de chambrer chaque fan des Wolves présent au Target Center

Devin Booker est un homme en confiance, fer de lance de l’attaque de la meilleure équipe de la NBA, il prend confiance jour après jour, non seulement dans son jeu mais également dans sa gouaille. Le dernier finaliste NBA avait visiblement des comptes à régler avec certaines têtes présentes au Target Center, lors du dernier affrontement face aux Timberwolves. S’occupant de climatiser la salle façon Karl Toko-Ekambi, ou de recadrer certains fans un peu trop loquaces.

« Ta gueule enflure. »

Forcément bien éduqué par Chris Paul ou même Jae Crowder à ce niveau là, Booker manie le parler-poubelle à la perfection. Après avoir balancé un shoot primé bien dévastateur à souhait, pour sceller la victoire des siens 125 à 116, il fait le tour du propriétaire dans la salle des Loups, pour s’assurer que chaque personne présente ait sa dose de seum. Auparavant, il s’est même permis de répondre à l’un d’entre eux qui s’en est probablement pris verbalement à lui, alors qu’il remontait la balle. Devin Booker commence très sérieusement à passer du côté obscur, et nous on adore ça.

Candidat # 4 : Andre Drummond nargue les défenseurs du Heat avant de monter au dunk

Malgré son grand gabarit, Andre Drummond est encore un grand enfant qui se jette probablement dans les piscines de boules au McDo. Sur une contre-attaque lors de laquelle il intercepte le ballon et part finir au dunk, il a décidé d’en placer une à la défense du Heat qui s’est lancée à sa poursuite en voulant l’arrêter, malheureusement sans succès puisque le pivot a fini par écraser le dunk, même si on n’était pas forcément confiants au premier abord.

La conduite de balle de pachiderme ainsi que la vitesse en x0,5 nous a laissé croire à une sortie de route prématurée pour le poilu des épaules, mais finalement, Dédé Drummond a bien aplati la gonfle dans le cercle, non sans oublier de laisser un petit signe façon « Peace and Love » aux retardataires, histoire de leur faire comprendre qu’ils ne pourraient pas le rattraper. Drummond a quand même eu du cran quand on sait qu’il doit avoir environ 36 en vitesse sur 2K. Mais tout est bien qui finit bien pour lui, d’autant que les Nets ont remporté ce match 110 à 95.

Candidat # 5 : Draymond Green rappelle à Jae Crowder d’où il vient vraiment

Lors du dernier match entre Suns et Warriors, Draymond Green et Jae Crowder n’ont eu de cesse de se chauffer mutuellement, et de se chercher des embrouilles. Quoi de plus normal pour deux des plus célèbres têtes brûlées de la ligue ? Comme on dit dans le jargon, le feu face au feu, bah ça fait un plus grand feu. Toujours aigri par la défaite des siens sans Stephen Curry face à des Suns tout simplement injouables, Green s’est occupé de terminer Burna Boy.

Draymond Green to Jae Crowder: « You choked twice! »

« Tu as craqué deux fois. Si tu veux jouer à ça alors on peut. Tu viens de Buckhead, c’est un beau quartier, tu n’es pas comme ça normalement. »

Le point d’orgue d’une soirée riche en accrochages entre les deux joueurs est cette tirade de Green sur Crowder. On ne voit pas à quel moment ça apporte forcément plus de « street cred » de venir d’un ghetto où le danger est permanent, mais beaux quartiers ou pas, Jae Crowder s’est probablement forgé, d’une façon où d’une autre, cette dureté, tandis que Draymond Green a grandi dans ce genre de milieu difficile. On a envie de dire chacun gère à sa façon son image, et si ça nous apporte des échanges de ce style, à la limite, on prend.

Candidat bonus : DeMarcus Cousins se marre devant James Harden

DeMarcus Cousins restera toujours DeMarcus Cousins, même s’il n’est plus le même joueur qu’avant ses multiples blessures. L’ancienne tête brûlée de Sacramento prend toujours un malin plaisir à voir certains joueurs sortir de leurs gonds à cause de ses provocations. Le dernier en date n’est autre que James Harden, à la suite d’une intervention musclée, James Harden semble avoir à moitié envie d’en découdre avec lui, à moitié envie de ne pas trop fanfaronner.

On peut lire une certaine crainte dans les yeux du barbu, et DMC, en voyant ça, s’est mis à se marrer comme un gosse. Une réaction simple, mais efficace, de la part du pivot, qui a côtoyé Harden aux Rockets, et qui était à mille lieues d’avoir apprécié le comportement de l’arrière lorsqu’il a forcé son transfert vers les Nets…

