Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 3 avril, c’est un programme fourni et de qualité que nous offre la NBA avec douze matchs dont trois à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kif avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h00 : Bucks (1,49) – Mavericks (2,70)

19h00 : Celtics (1,10) – Wizards (7,00)

21h30 : Lakers (2,25) – Nuggets (1,64)

23h00 : Pacers (1,67) – Pistons (2,30)

00h00 : Cavaliers (2,55) – Sixers (1,52)

00h00 : Magic (2,55) – Knicks (1,52)

01h00 : Raptors (1,61) – Heat (2,35)

01h00 : Thunder (8,30) – Suns (1,08)

01h00 : Spurs (1,07) – Blazers (8,70)

01h00 : Rockets (7,20) – Wolves (1,10)

03h00 : Kings (3,05) – Warriors (1,38)

03h30 : Clippers (1,72) – Pelicans (2,15)

Le pari qu’on sent bien

Jayson Tatum fait minimum 5 passes décisives contre les Wizards (2,00) : hormis le fait que l’ailier des Celtics est listé comme « probable » pour le match de cette fin d’après-midi contre les Wizards (et n’est pas donc pas sûr à 100% de jouer), la plupart des voyants sont au vert pour imaginer le All-Star celte faire au moins 5 passes décisives. Il a beaucoup progressé à la création pour les autres lors de cette saison et cela e voit régulièrement dans ses stats. Sur les cinq derniers matchs auxquels il a participé, il a atteint la barre des 5 caviars à 4 reprises et à 6 reprises sur les 10 derniers matchs. Marcus Smart et lui se partagent une très grande partie de la création et de la gestion de la balle. Ce soir encore, face à une défense de Washington qui n’est pas non plus un cadenas, Jayson Tatum aura souvent le ballon en main, il va faire des différences, attirer plusieurs défenseurs et lâcher de bonnes passes. Si ses potes mettent dedans, les cinq passes décisives peuvent vraiment tomber !

Le combiné à tenter

Les Sixers gagnent chez les Cavaliers + les Bucks battent les Mavericks à domicile (2,26) : le bon vieux combiné pour essayer de maximiser les cotes de deux équipes favorites pour gagner leurs matchs du jour. Les Sixers ont largement les moyens d’enchaîner face à des Cavs toujours privés de plusieurs éléments majeurs. La cote est à 1,52. Les Bucks ont pris le déluge avec leur équipe B chez les Clippers. La cote de leur réveil tout à l’heure face aux Mavericks est à 1,49.

Une petite folie pour finir ?

Les Kings vont battre les Warriors (3,20) : les Warriors seront toujours sans Steph Curry et ont dépensé beaucoup d’énergie la nuit dernière pour battre le Jazz. Mais oui, cela reste une folie. Une folie royale.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

