Programme NBA : on y est, c’est la dernière ligne droite, et les Lakers n’ont quasiment PLUS le droit à l’erreur

Plus que huit nuits avant le gong final de la saison régulière, plus que huit dodos (absolument pas du coup) et on connaitra les douze qualifiés pour les Playoffs et les huit équipes concernées par le play-in tournament. Ce soir une partie de la décision se fera dès 21h30, déjà, avec des Lakers qui abattront l’une de leurs dernières cartes. Et vous savez quoi ? On n’est ABSOLUMENT pas confiants pour LeBron James et sa clique de bras cassés.

# Le programme du dimanche 3 avril

19h : Celtics – Wizards

19h : Bucks – Mavericks

21h30 : Lakers – Nuggets (en direct sur BeIN Sports 3)

23h : Pacers – Pistons

0h : Cavs – Sixers

0h : Magic – Knicks

1h : Raptors – Heat (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

1h : Rockets – Wolves

1h : Thunder – Suns

1h : Spurs – Blazers

3h : Kings – Warriors

3h30 : Clippers – Pelicans

# Le match de la nuit, enfin selon nous

Lakers – Nuggets (21h30) : inratable, car c’est peut-être ce soir que sera sonné le presque glas des Lakers 2021-22. En cas de défaite de LeBron James and co. et de victoires des Spurs et des Pelicans ? Les chances de qualif des Lakers tomberont autour de 15%, et pour conjurer le sort il faudra donc se sortir les doigts face à des Nuggets toujours solides et portés par un Jokic fabuleux soir après soir. Il faudra pour l’emporter un duo LBJ / AD en mode Playoffs mais pas que, car au contraire de leurs adversaires du soir les Nuggets sont une vraie équipe de basket, avec un collectif, une défense et un projet de jeu. Au moment d’écrire ces lignes ça sent clairement le purin pour LAL mais attention, Frank Vogel (c ki lui ?) pourra compter sur deux joueurs all-time enfin surtout un, capables à eus-seuls de renverser des montagnes. Ça tombe bien, ce match en est un et bonne nouvelle, 21h30 c’est quand même l’horaire parfaite.

# À surveiller également