Si Mike Krzyzewski ne connaîtra pas la fin de carrière rêvée, si Coach K a été envoyé à la retraite par le grand rival de North Carolina samedi, le légendaire entraîneur de Duke possède une legacy absolument intouchable. Une legacy qui se résume évidemment par des chiffres mais surtout par l’impact qu’il a laissé sur ceux qui ont eu la chance de le côtoyer jour après jour. Et il suffit de les écouter pour comprendre à quel point Coach K a marqué leur vie.

Plus de quatre décennies sur le banc de Duke, cinq titres de champion national, treize participations au Final Four (record NCAA), coach le plus victorieux de l’histoire de la NCAA avec 1 202 victoires au total, trois titres de meilleur entraîneur de l’année, tout ça avec en prime trois médailles d’or olympiques remportées à la tête de Team USA. Le CV de Mike Krzyzewski parle de lui-même, et il place évidemment Coach K parmi ces grands monuments du coaching qui ont véritablement influencé le basket. Cependant, son plus grand accomplissement parmi les très nombreux qui caractérisent sa longue carrière, c’est qu’il a réussi à faire de Duke une grande famille en transmettant ses valeurs les plus chères – excellence, travail, partage – au fur et à mesure des décennies. « Vous gagnez des titres de champion, mais les relations que vous construisez restent à tout jamais ». Voilà l’une des phrases préférées de Coach K, qui montre la philosophie du bonhomme et qu’on retrouve à la fin de cette magnifique vidéo sortie ce week-end pour célébrer la fin de son aventure. S’il y en a bien une à mater aujourd’hui, c’est celle-là. Dix minutes d’hommages, dix minutes d’émotion, dix minutes où Mike se retrouve avec les yeux humides au milieu du Cameron Indoor Stadium dans lequel il a tant gagné. Un conseil, avant de cliquer sur play juste en dessous, préparez les mouchoirs car vous en aurez sans doute besoin.

Carmelo Anthony, Grant Hill, DeAndre Jordan, Kevin Durant, Carlos Boozer, James Harden, Christian Laettner, Seth Curry, Elton Brand, Zion Williamson, Brandon Ingram… tous ces gars-là – et encore beaucoup d’autres – ont eu un mot pour montrer leur admiration envers Mike Krzyzewski, pour le remercier par rapport à tout ce qu’il a pu leur apporter autant sportivement qu’humainement. Pour nombreux d’entre eux, Coach K fut l’homme qui leur a permis de gagner en confiance pour maximiser leur talent. Pour d’autres qui l’ont côtoyé avec Team USA, Coach K fut celui qui a poussé leur niveau d’excellence encore un peu plus loin. Et pour certains jeunots en manque de repères, il représentait carrément une boussole. Coach, leader, figure paternelle… Mike Krzyzewski a coché énormément de cases, en plus d’être le père de trois filles qui ne pourraient être plus fières de leur papa. « Dieu a donné à mon père trois filles, mais il a des fils depuis 40 ans » a magnifiquement résumé l’une d’entre elles. Désormais, Coach K va pouvoir tranquillement profiter d’une retraite hyper méritée, en n’oubliant jamais les nombreuses vies qu’il a positivement influencées durant plus de quatre décennies. Et si Mike a tendance à se considérer comme le mec chanceux dans l’histoire, tous ceux qui ont partagé un bout de chemin avec lui sont unanimes : les plus chanceux, ce sont eux.

Il n’y aura jamais un autre Mike Krzyzewski. Déjà parce que son nom est imprononçable, mais surtout pour tout le reste. Pour ce qu’il a accompli à l’université de Duke, pour ce qu’il a fait pour Team USA à un moment où les Américains étaient en pleine crise, pour sa capacité à développer les jeunes, pour ce qu’il a fait pour le basket tout simplement. Alors oui, nous aussi on tient à le dire : Thank You Coach K.