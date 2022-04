Les Lakers échouent encore, face à Denver et un énorme Nikola Jokic : défaite 118-129, le play-in n’a jamais été aussi loin

C’était LE match de la soirée, puisque les Lakers devaient mettre le paquet pour espérer ne pas partir en vacances dès mi-avril. Malheureusement et après une valeureuse bataille, les Lakers ont craqué une fois de plus, voyant leurs chances d’accéder au play-in devenir infimes.

Difficile de se mettre dans un match lorsqu’il est joué à l’heure de l’apéro dominical. Pourtant, l’enjeu est aussi simple qu’important pour les locaux : si les Lakers perdent, leurs chances d’aller en play-in s’essouffleront aussi vite qu’un pivot en D4 du Calvados après une contre-attaque. En plus et pour rappel, LeBron James a été annoncé out à une petite heure du match, on ne veut pas dire, mais à ce moment là, même un pet silencieux pue moins que la situation des Purple and Gold. Pourtant, d’entrée de match, on note la forme Anthony Davis, ça tombe bien car l’enjeu le demande. Malheureusement, le mono sourcil est stoppé net car le pied du bonhomme fait la tronche. Le temps qu’Unibrow soulage sa patte, ce sont les collègues qui doivent mener la barque. Et c’est du pur Lakers : très brouillon dans la construction, shoots trop rapides, pas de mouvement, mais bon ça rentre donc on prend. De leur côté, les Nuggets sont en mode diesel, ça se contente de répondre alors qu’on sent tout le match que passer une vitesse coulerait définitivement le navire angelino. Pas de souci pour Nikola Jokić qui se réveillera dans le second acte et finira une nouvelle fois avec une ligne de mammouth (38 points, 18 rebonds, 6 passes, mamacita).

À six minutes du terme, les deux équipes sont au coude à coude dans un duel de valeureux lieutenants. Mais comme à chaque fois… les Lakers seront emportés par un flot qui les dépasse. Deux ou trois pertes de balles, derrière c’est sanctionné et rideau, 118-129, frustration maximale…, qui finit logiquement par nous poser la question : play-in, Playoffs, peut-être, sûrement pas, mais pourquoi faire ? Prolonger les difficultés de ce groupe dix jours de plus ? Alors bien sûr, l’enjeu, on le comprend, est avant tout honorifique, d’autant plus qu’un des gars de l’équipe à une legacy à entretenir… Mais honnêtement, c’est quoi l’objectif ? On l’a vu ce soir encore, collectivement c’est un échec, n’ayons pas peur des mots. Individuellement, c’est très compliqué sur certains postes dès que le niveau adverse est costaud, dédicace à Dwight Howard qui a pris une soupe traditionnelle serbe sur tous ses passages on the court. Alors, on compte sur LeBron James et Anthony Davis pour maintenir le navire en surface ? Oui, d’accord mais quand ils sont blessés c’est la débandade complète, d’autant plus que le King, avec tout le respect que nous lui devons, n’a plus vingt piges. Remercier Frank Vogel ? C’est une chose à laquelle il faut réfléchir, mais le coach n’est pas responsable de tous les maux. Non, là c’est peut-être le projet dans sa globalité qu’il faut revoir. Deux ans après 2020, le titre semble à des années-lumière de la situation actuelle. Bref, beaucoup de questions, mais une seule certitude : les Lakers sont souffrants.

Avec cette nouvelle défaite, les Lakers n’ont plus que des miettes de destin entre leurs mains. Il faudra désormais un sans faute pour la bande de LeBron, mais à l’image du match de ce soir, ça semble compliqué. Difficile de trouver des éclaircies dans le ciel de Los Angeles, plutôt dommage pour la ville des étoiles.