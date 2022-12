Grosse victoire pour les Lakers pour l’accueil des Nuggets et de leur double-MVP en titre. Le Joker a fait le boulot, mais ça n’a pas suffi et la bande du Colorado a pris le bouillon en deuxième mi-temps. On a désormais la confirmation que le temps n’a aucun effet sur LeBron James, et que jouer en sortie de banc n’empêche pas Russell Westbrook de claquer des triple-doubles.

Enfin, enfin une victoire des Angelinos contre une équipe sérieuse ! Bon, d’accord, on exagère. Ce n’est pas une première pour les Lakers cette saison, eux qui étaient précédemment venus à bout des Pelicans ou plus récemment des Bucks. En revanche, on peut sortir la stat qui fait mal : sur les 27 matchs précédant la rencontre de cette nuit, les Purple & Gold ne s’étaient imposés qu’à cinq reprises face aux 20 meilleurs bilans de NBA. Et malgré le beau jeu proposé par les stars de la Cité des Anges, les deux défaites en overtime, à Philadelphie vendredi dernier et face à Boston ce mardi, posaient des questions quand à la capacité des Lakers a performer contre les gros de la Ligue.

Pas de stress pour autant, il y a à L.A. un cyborg qui a la réponse à tous vos problèmes, comme par exemple en planter 30 et renvoyer tout le monde chez soi.

LEBRON WITH AUTHORITY ON ESPN 👑 pic.twitter.com/Jd9S8bKQfG — NBA (@NBA) December 17, 2022

Mais c’est d’abord Anthony Davis qui prend le lead au scoring, portant sa marque à 10 points sur les neuf premières minutes. Malheureusement, AD doit quitter le match après seulement 17 minutes de jeu, empêché par (quoi d’autre) une blessure au pied. Le King et le Brodie doivent donc se débrouiller sans l’aide du monosourcil le plus chaud de Californie, mais peuvent cependant compter sur celles d’Austin Reaves et Thomas Bryant, ce dernier remplaçant efficacement l’Unibrow en sortie de banc (21 points à 9/11 au tir). Le pivot récemment intégré a ainsi permis à Westbrook de poser un joli triple-double (15 points, 11 rebonds et 12 assists) malgré l’absence de son récupérateur de passes décisives préféré.

Coup dur pour les Nuggets, qui ont complètement lâché la bride en deuxième mi-temps.

Menant de 12 longueurs après quatre minutes dans le troisième quart, Denver se retrouve pourtant derrière à la fin de la troisième période. Quant au dernier quart ? La débandade, mon cher Thierry… Un terrible 33-20 marqué par une domination des Lakers au rebond (8 pour les Nuggets, 6 rien que pour le Brodie, qui signe également 5 de ses 12 caviars sur la période), par un manque d’adresse des derniers dinosaures et par la 2163e interception en carrière du King, qui progresse ainsi au 9e rang du classement all-time des pickpockets en dépassant Hakeem Olajuwon. Enfin un sursaut d’orgueil des Lakers malgré l’absence d’AD, à se demander si Thomas Bryant ne doit pas passer devant le monosourcil dans la rotation, lol.