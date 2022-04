Les Raptors ont rendu hommage à Kyle Lowry : respect, nostalgie et reconnaissance, 115 secondes de bonheur dans ce monde de brutes

Neuf saisons de 2012 à 2021. Plus de 11 000 points, plus de 4 000 passes, 1 500 tirs du parking et environ 900 000 passages en force provoqués. Puis ce rôle de leader, sur et en dehors du terrain, et la cerise sur le gâteau avec le titre NBA en 2019. Kyle Lowry sous le maillot des Raptors c’est un bonbon, et cette nuit la Scotiabank Arena a rendu hommage à celui que beaucoup considèrent comme le joueur le plus important de l’histoire de la franchise.

Les Raptors avaient déjà reçu Miami cette saison, le 2 février dernier, mais Kyle Lowry était alors absent et la fête avait donc été décalée. Pas de chichi cette nuit et en marge du choc de l’Est entre deux équipes très attendues en Playoffs, la franchise canadienne a évidemment rendu hommage à celui qui a fait ses beaux jours durant neuf saisons, entre sacrifices et statistiques, grâce à son gros boule et son immense talent. Posé sur le banc du Heat avec les gosses, fermé comme une huître car les émotions devaient forcément lui mettre une sacrée boule au ventre et que Kyle était d’abord venu pour jouer un match de basket, on ne le changera jamais. Neuf ans c’est long, encore plus si vous les passez à donner votre corps à la science, alors cette nuit aux alentours de 1h15 du matin les yeux étaient mouillés. Kyle Lowry à Toronto c’est un vrai pan de l’histoire des Dinos, une quasi décennie de moqueries gentilles sur la circonférence de ses fesses et sa prétendue faiblesse en Playoffs, au début, mais en 2019 plus grand monde de disponible quand il a fallu se justifier, devant un Calorie portant son équipe jusqu’à la bague après une postseason en tous points remarquable. A l’époque Kyle passait déjà – un peu – le flambeau à Pascal Siakam et Fred VanVleet, qui lui a chipé ce soir son record de tirs primés marqués en une saison après un fou début de match, à l’époque Kyle avait quand même pas mal apprécié le renfort de Kawhi Leonard, enfin il semblerait, mais en 2019, surtout, Kyle mettait le point d’exclamation sur une bien belle histoire d’amour entre un soldat et sa ville. Alors cette nuit et à dix jours su début des Playoffs, son ancienne maison lui a rendu hommage, un hommage à la fois bienveillant et mélancolique, à la fois nostalgique et rempli d’amour. Matez-moi ça, et si vous sentez couler quelque chose sur votre joue pas de panique, c’est que vous êtes humain.