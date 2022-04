Joel Embiid claque son chantier habituel à Cleveland : 44 points et 17 rebonds, la course au trophée de MVP bat son plein

La lutte dans le Top 4 de l’Est continue de battre son plein et celle pour le trophée de MVP 2022 c’est peut-être bien pire. Nikola Jokic a posé sa mixtape quotidienne sur les Lakers plus tôt dans la soirée (38/18/6) ? Joel Embiid l’a donc imité quelques heures plus tard, avec un nouvel essuyage de panard en règle sur les Cavs. Bon courage aux votants hein, nous on va tranquillement se désolidariser de tout ça.

Les stats maison de la nouvelle démolition camerounaise c’est juste ici

Un début de match fait de domination intense, un début de troisième quart bien furieux et un quatrième quart de patron ? Ok, on vient de se rendre compte que, finalement, Joel Embiid a dominé cette rencontre de tout son être, à quasiment chacune de ses minutes passées sur le parquet. Individuellement c’est très clair, et si les spécialistes défensifs Jarrett Allen et Evan Mobley manquaient à l’appel alors qu’ils n’ont pas spécialement freiné la bête cette saison, on vous laisse imaginer le carnage pour les pauvres Moses Brown, Kevin Lol ou Lauri Markkanen. Vaillants ces Cavs mais trop légers face à la bête, et les hommes de J.B. Bickerstaff auront donc du trouver durant 48 minutes les arguments pour lutter, pour rester dans le match. Jojo qui tamponnait toutes ses tentatives ou presque par deux points, Tobias Harris à créditer d’un gros début de match notamment et James Harden qui a fini par peser, alors les Cavs s’en sont donc remis au duo Darius Garland / Caris LeVert, bien épaulé par un Lamar Stevens toujours utile.

Des Sixers qui s’en sortent cette nuit grâce à leurs individualités mais les courageux cavaliers auraient presque mérité leur récompense, dans le match jusqu’aux ultimes secondes grâce à des renforts inattendus en deuxième mi-temps, ici des tirs de Rajon Rondoo, là l’adresse de Lauri Markkanen, mais quand Joel Embiid se fâche que voulez-vous faire, surtout face à une raquette aussi démunie. Au final le pivot camère tapera une ligne (…) bien sauvage, une de plus, avec 44 points à 12/26 au tir et 17/20 aux lancers, 17 rebonds, 3 passes, 1 steal et 5 contres, jetant encore un peu plus d’incertitude dans son duel avec Niko Jokic, dans sa truelle avec Niko et Giannis Antetokounmpo, dans sa 4L avec Niko, Giannis et Luka Doncic, oh et puis merde on abandonne. Avec cette victoire Philly garde le contact avec les Bucks et les Celtics pour les places 2,3 et 4 de l’Est, alors que pour les Cavs tout devient plus compliqué puisque les Hawks soufflent fort derrière dans l’optique d’un play-in tournament potentiellement disputé à domicile et un calendrier pas forcément évident.

Les Cavs (7) n’ont plus qu’une défaite d’avance sur les Hawks (8). Prochain matchs des Cavs : à Orlando, puis à Brooklyn… avant de recevoir les Bucks. Prochains matchs d’Atlanta : à Toronto, puis contre Washington, avant de finir à Miami et à Houston. Attention. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 4, 2022

Là où Joel Embiid passe les raquettes trépassent, notamment quand c’est celle des Cavs. Nouvel exemple cette nuit avec un Jojo beaucoup trop facile car beaucoup trop puissant, et la dernière semaine de régulière s’annonce assez légendaire si les quelques têtes d’affiche de la Ligue décident de frapper fort dans la course au MVP. Le premier qui en colle 60 a gagné ?