Dans un match crucial dans la course au Play-in, les Lakers n’ont laissé aucune chance aux Pelicans, malgré une petite frayeur à la fin de la rencontre. Un 123-108 qui n’est pas représentatif du match. Les Pelicans ont cru au come back du siècle, mais les Lakers sont restés sérieux.

On avait vu que depuis le retour du All-Star Break, les Lakers étaient chauds grâce à leurs nouvelles recrues, malgré un D’Angelo Russell loin des terrains. Mais là c’est carrément bouillant. Tellement que L.A démarre ce match dans le Bayon avec un 14-0 en 3’30”. Première droite encaissée par des Pelicans qui resteront groggy durant tout le match. Quand Anthony Davis commence à rentrer des trois points, les adversaires sentent que la soirée ne sera pas agréable. Doutes confirmés car D’Angelo Russell, Troy Brown Jr et surtout Malik Beasley artillent à trois points. Cette saison, on n’a jamais vu les Lakers shooter aussi proprement de loin (9/14 à la fin du premier quart). De l’autre côté, les oiseaux se cognent contre le plexi’ en balançant briques sur briques. Horrible à voir.

Plus le temps avance, plus ça accélère côté Angelinos. Malik Beasley se prend pour le Klay Thompson de la veille et balance ogive sur ogive sans s’arrêter. Par ailleurs, il s’assoit avec Kobe Bryant et Glen Rice à la table des Lakers qui ont rentré sept trois points en une mi-temps, et on ne pensait jamais écrire c’te phrase. Grâce à lui, cette équipe marque l’histoire de sa franchise avec le plus grand nombre de trois points rentrés en une mi-temps, avec quinze tentatives primées… Merci Malik. La La Land termine sa première période à 56% au shoot, idem du parking en menant de 35 points (75-40). Tous les cadres font leur stats et apportent ce pourquoi ils ont été alignés sur le parquet. Le match parfait, référence, enfin avant la frayeur.

Alors que le troisième quart suit la dynamique du match, avec des Lakers qui montent même à +40 (82-42), les Angelinos se font très peur dans la dernière ligne droite. L’adresse est partie ou plutôt leur maladresse caractéristique de cette saison est revenue. Dans le même temps, Herb Jones, CJ McCollum et Brandon Ingram remettent New Orleans sur pied… enfin sur ailes (badam tss).

…Et l’avance fond, tout en restant encore confortable. Gros coup de pression côté Los Angeles car une défaite avec un tel scénario serait une honte absolue. Heureusement, l’ancien seigneur des marécages de Louisiane aka Anthony Davis est là et sauve les siens de la débandade en provoquant des fautes intelligentes. D’ailleurs, Unibrow termine sa rencontre avec 35 points et 17 rebonds. Encore un match de mammouth.

Les Lakers égalent les Mavs au classement, mais restent derrière au tie-breaker. Les deux franchises s’affronteront dans la nuit de vendredi à samedi pour un match très important, en espérant que Luka Doncic et Kyrie Irving soient aptes à jouer pour parfaire l’affiche.

