C’était sans doute l’affiche de la nuit, avec une bonne odeur de Playoffs malgré les absences de Kevin Durant côté Suns et de Khris Middleton pour les Bucks. Au terme de 48 minutes d’un basket intense et ponctué par pas mal de trashtalk, c’est Milwaukee qui s’impose, concluant son road trip à l’Ouest sur un sans faute et assurant surtout sa place en Playoffs !

Malgré les garçons privés de terrain ce soir, on attendait de ce match qu’il soit très disputé. Spoiler : nous n’avons pas été déçus. L’intensité physique de cette confrontation est clairement l’indication que les Playoffs se rapprochent à grands pas… et loin de nous l’idée de s’en plaindre. Si les Bucks prennent le dessus d’entrée de partie, ces Suns privés de KD ne sont pas privés de répondant. Ils reviennent une première fois dans le match, avant de prendre un nouvel écart d’une dizaine de points qui tiendra jusqu’à la fin du troisième quart-temps.

Pendant ce temps, les Daims gèrent grâce à un Giannis Antetokounmpo très en forme mais aussi grâce au travail de sape de l’ensemble de l’équipe. Preuve s’il en est, Deandre Ayton est poussé à cinq fautes très rapidement, très embêté par le défi physique imposé par l’adversaire. Son absence sera d’ailleurs préjudiciable, car le Greek Freak en profite pour faire mille et une misères aux Soleils dans la raquette. À commencer par la dent de Torrey Craig, qui décide de jeter l’éponge en direct sur le parquet après un contact avec la pépaule de Giannis.

Torrey Craig lost a tooth on this play after colliding with Giannis 😳 pic.twitter.com/bj9tSsoJcT — SportsCenter (@SportsCenter) March 15, 2023

La remontée des Suns sera à mettre sur la note de Devin Booker, qui devient incandescent au sortir de la pause. Embarquant Jae Crowder dans son jeu de trashtalking, les deux zozos se parleront souvent après des tirs, pour le plus grand plaisir du public. Les ficelles rentrent, la motivation du groupe remonte, et la défense se resserre. Renvoyé au mastic dans le quatrième quart, Ayton a perdu le rythme et n’arrive pas à contenir Giannis, qui aura le dernier mot ce soir. À noter, derrière les 36 points, 11 rebonds et 8 passes du Grec, la belle prestation de Brook Lopez (21 points). Du lieutenant solide, c’est tout ce qu’il faut pour aller loin en Playoffs.

Did you know Giannis is also a part of the swat team?! pic.twitter.com/PNdqQwYUwk — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2023

Car au delà d’un sweep des Suns en régulière ou même d’un road trip conclu sans défaite, les Bucks deviennent – avec leur cinquantième victoire cette nuit – la première équipe à assurer sa place en postseason cette saison. La récompense d’un exercice très sérieux, et l’assurance d’aller jouer au printemps avec une confiance maximale. Ne reste plus qu’à conserver la première place de l’Est pour arriver dans les meilleures conditions à la mi-avril.

Les Suns manquent une opportunité de remonter sur les Kings au classement malgré un Devin Booker à 30 points, 4 rebonds et 3 passes, mais pourront se ressaisir dès jeudi face à Orlando, une équipe abordable sur le papier.

Source : ESPN