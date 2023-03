Contre les Knicks, Damian Lillard a encore envoyé du lourd… dans le vide. De nouveau, Dame se retrouve trop seul en fin de rencontre. Un scénario qu’on a l’impression de voir chaque nuit où les Blazers sont sur le terrain. Les Knicks ont fait le boulot, en équipe, et c’est mieux pour gagner un match.

Cette nuit, Damian Lillard a encore montré au monde tout son talent, contre les Knicks. Un match quasi parfait pour le leader de Portland. Pourquoi quasi ? Parce que de nouveau, il manque la victoire au bout pour la quatrième fois de suite. Pourtant, Dame Dolla fait son match et aide au maximum son équipe. Ce soir, New-York a encaissé 38 points à 11/26 au tir et 50% à 3-points, 7 rebonds et 7 passes, de la part de DL. Du Lillard dans le texte. Sauf que dans ce texte, il doit être inscrit qu’il doit jouer chaque rencontre en un contre cinq. Et encore, cette nuit Nurkic tourne en double-double et Anfernee Simons claque 22 points. Le problème dans tout ça, est que c’est un double-double au ras des pâquerettes (10 points, 10 rebonds) et que le scoring de Simons se fait à un pourcentage hideux (35%). Sans compter que le collectif Knicks a vraiment mis le coup d’accélérateur dans le dernier quart, une fois Dame bien fatigué.

Lillard se retrouve dans la même situation que l’était un certain Luka Doncic avant l’arrivée de Kyrie Irving : seul entouré de role players. Quand, leur forme est au rendez-vous, ça casse tout, sinon c’est les Blazers qui se font casser en deux. Pour rappel, le basketteur/rappeur de l’Oregon a dû en coller 71 aux Rockets pour l’emporter. Tout comme Doncic s’est retrouvé obligé d’écrire l’histoire avec un 60/20/10 face aux Knicks. Spoiler, ce n’est jamais viable sur le long terme pour performer.

En face, les Knicks ont su gérer leur effort pour terminer leur road trip à l’ouest de la meilleure des manières. Contrairement à Portland, le rendement est collectif à New-York. RJ Barrett, Julius Randle et Immanuel Quickley dépassent la barre des 20 points avec la dizaine de rebonds qui va bien pour les deux derniers cités. Même sans leur meneur titulaire, Jalen Brunson, tout était fluide. Ils peuvent dire merci à Deuce McBride et ses 18 points à 4/5 de loin. Aberrant.

Tout roule comme il faut dans la Big Apple où désormais on se prépare à recevoir des Nuggets en méforme au Madison Square Garden ce samedi à 18h, heure française.

