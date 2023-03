Voilà une série qu’on aimerait bien s’éviter à moins d’un mois des Playoffs, surtout quand on est considéré comme l’un des favoris d’une conférence. Pourtant, les Nuggets viennent bien d’enchaîner un quatrième revers de suite au Canada, face à des Raptors sérieux sans être extrêmement flamboyants. Allô Denver, on a un problème.

Il paraîtrait presque loin, le temps où les Nuggets roulaient littéralement sur toute la concurrence en NBA, en janvier. Après avoir enchaîné trois défaites de suite dont deux à la maison, les hommes de Mike Malone entamaient ce soir une série de six matchs en déplacement dans l’Est des États-Unis. La première étape ? Un détour au Canada, pour jouer les Raptors. Une équipe mal classée, prenable sur le papier, car en fait, tout le monde est prenable sur le papier quand on s’appelle Denver en 2023. Et pourtant…

C’est d’une manière on ne peut plus dégueulasse que les visiteurs vont entamer la partie cette nuit. Et pour cause : une défense à la rue, une attaque en mode vraiment très – trop – tranquille. À la fin du premier-quart, Toronto mène de 19 points, tout en ayant passé 49 pions au leader de l’Ouest en seulement douze minutes. L’écart ne sera plus “que” de seize unités à la pause, mais le problème est posé : Denver galère, bien trop pour une équipe de cette stature.

Excellent début de match des Raptors qui profite du mode rompiche des Nuggets. Quand Denver décide d’en avoir pas grand chose à foutre ils font pas semblant. Agression dans la raquette par Toronto, c’est là que ça se joue pour punir Denver. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2023

Bien sûr, on en passe une pour les Dinos, qui – sans être fantastiques – ont fait leur boulot sérieusement. Fred VanVleet finit la partie avec 36 points, très solide. Collectivement, la clique de Nick Nurse n’a pas fait de bavure… même si au début du quatrième quart, on a eu l’espoir que la fierté vienne gonfler le torse des Pépites. Trois points séparent alors les deux formations après un regain de sérieux des boss du Wild Wild West, avant que Denver ne bafoue à nouveau son basket et ne prenne un nouveau courant d’air, qui sera cette fois fatal.

Point stat’ chez les Nuggets ? Allez. Nikola Jokic envoie 28 points, 8 rebonds et 7 passes, Michael Porter Jr claque lui 23 puntos. Le Joker a fait son chantier habituel, mais le souci réside bien plus de l’autre côté du terrain. Une défense bien trop fébrile notamment en début de match, sur les ballons dans la peinture, et un écart déjà bien trop handicapant au bout de douze minutes pour espérer faire quelque chose de sérieux par la suite.

Le signal continue d’être particulièrement inquiétant, même si le prochain match face aux Pistons devrait être une formalité. N’empêche qu’après, ce sont les deux équipes de la Big Apple – Knicks puis Nets – qui attendent les Nuggets. Deux morceaux qui jouent bien au basket et qui sont également en forme actuellement. Réaction obligatoire, d’une car les Kings et les Grizzlies restent à l’affût, et de l’autre car les futurs concurrents en Playoffs se délecteront goulument d’une équipe qui n’est pas sur son 31 niveau basket. Mike Malone sait qu’il doit secouer son équipe, mais il s’agit désormais de le faire vite. Très vite.



Source : ESPN