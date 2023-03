Les Pistons ont perdu face aux Wizards d’un Bradley Beal bouillant (36 points). Ça, c’est ce que n’importe quel fan de NBA retient de ce match. De nos yeux français, on voit surtout une nouvelle nuit sympathique pour Killian Hayes, qui a fini meilleur marqueur de son équipe. Après avoir enchaîné deux double doubles, les signaux envoyés continuent d’être bons.

Des klaxons dans Cholet à 2h du matin. Non, il ne s’agit pas de quelqu’un ayant craqué après s’être fait flasher par le radar du feu rouge de la Meilleraie. On y voit bien un fan de Killian Hayes qui signifie à son voisinage que l’enfant de CB a encore envoyé une belle nuit de basket. Ce soir, Kiki a fait mal à la défense des Wizards : 20 points, 7 passes et 3 rebonds, à 47,6% au tir. Après deux soirées ponctuées d’au moins une dizaine d’unités dans deux catégories statistiques, le meneur français montre qu’il a toujours la dalle, et ça fait plaisir.

C’était la principale clé de la fin de saison du garçon : profiter des absences pour se faire kiffer, dans un climat sportif aussi morose que le ciel souvent gris de Motor City. L’éclaircie d’hier face aux Pacers semble désormais loin puisque les Pistons se sont inclinés, mais pas question de faire la tronche. Nous vous parlions hier de son calendrier : plus que douze matchs pour gonfler un peu les stats globales, et montrer que ses apports – notamment défensifs – sont utiles au boulot collectif.

Cette nuit, il s’est ainsi une nouvelle fois illustré sur les transitions et sa capacité de percussion qui reste très intéressante. Deux tirs à 3-points loupés, mais on lui pardonne. En difficulté dans ce secteur offensif depuis longtemps, il aura une nouvelle fois l’opportunité de bosser tout ça pendant ses… six mois de vacances. Avec Victor Wembanyama ? C’est sans doute la question du moment dans le Michigan.

Source : ESPN