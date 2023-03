Vilaine perte pour les Celtics. À treize matchs de la fin de saison régulière, Damon Stoudamire – assistant coach de Joe Mazzulla – se fait la malle en direction de Georgia Tech où il prend logiquement la tête de l’équipe. Ce n’est pas le premier à refouler un poste de second plan en NBA pour devenir velleda n°1 à l’échelon inférieur. Choix de carrière érudit, mais dommageable pour Boston.

Parmi les staffs les plus qualifiés de NBA, celui de Boston fait le boulot depuis Mathusalem. Dommage : d’après les Celtics eux-mêmes, l’assistant Damon Stoudamire rend son tablier d’assistant pour devenir entraîneur en chef de Georgia Tech. Zou, une arrivée en trombe dans la Conférence ACC pour répondre aux besoins d’une équipe universitaire en galère. Un bilan de “seulement” quinze victoires pour 18 défaites que « Mighty Mouse » devra effacer des mémoires dès la saison prochaine. Un gros challenge pour celui qui a déjà entraîné la petite fac de Pacific et dont l’expérience acquise aux Celtics sera très bonne à prendre pour la jeunesse. Quelle jeunesse ? On n’en sait rien, la dernière fois qu’on a regardé Georgia Tech c’était Jarrett Jack qui montait le ballon. Puisse cette belle fac refleurir sous la tutelle de Damon.

Congratulations, Coach ☘️

Thank you for all your hard work and best of luck in your next journey. pic.twitter.com/vnVi0NaFHK

— Boston Celtics (@celtics) March 13, 2023