Damon Stoudamire serait sur les tablettes du staff des Celtics pour devenir assistant : le bon profil pour entourer Ime Udoka ?

Damon Stoudamire aurait donc été courtisé pour devenir l’assistant-coach de Ime Udoka chez les Celtics. L’ex meneur de Portland ou Toronto est actuellement sous contrat avec l’équipe universitaire des Pacifics Tigers et aucune rumeur n’a encore fuité quant à l’acceptation de cette offre. Déjà fort du recrutement de Will Hardy, ex-assistant chez les Spurs, Udoka constitue tranquillement son staff et part en tout cas d’une page blanche pour former son équipe.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Damon Stoudamire serait donc courtisé pour devenir assistant chez les Celtics. Auréolé d’une distinction de meilleur coach de la Conférence Ouest en 2020, Mighty Mouse a réussi à tirer profit de son expérience en tant que coach universitaire et est désormais pressenti pour passer un cap. L’homme que l’on décrit complice avec le nouvel entraineur des Celtics, tous les deux étant issus de la baie de Portland et ayant été coéquipiers chez les Spurs en 2008, pourrait ainsi être tenté par cette opportunité. L’ex meneur-scoreur pourrait apporter un peu plus d’expérience à cette jeunesse verte encore un peu fougueuse et, avec la présence d’Udoka en tant que head coach, les Celtics semblent donc tenter de capitaliser sur la hype des ex-NBAers sur le banc, le potentiel recrutement de Stoudamire confirmantt que la politique sportive des Celtics va dans ce sens.

Le nouvel entraineur des Celtics a d’ailleurs eu l’occasion de s’exprimer sur ses volontés lors de sa présentation en conférence de presse quant à la constitution de son staff :

» J’ai beaucoup de candidature de prestige (…), j’ai l’avantage d’avoir eu beaucoup d’expérience à travers le pays en tant que joueur, d’avoir vu beaucoup d’organisations différentes et d’avoir rencontré beaucoup de gens. Je n’ai pas le sentiment d’avoir plus besoin de vétérans que de fraicheur. Il faut que je combine les deux profils ». Ime Udoka en conférence de presse.

Pour le moment, seul le jeune Will Hardy, trentenaire et assistant chez les Spurs depuis deux ans, a été confirmé dans le staff new-look de l’ancien sniper de… Vichy. Avec la signature éventuelle de Stoudamire, qui serait new-comer sur un banc NBA, la case « fraicheur » serait ainsi cochée et il faudrait peut être s’attendre à de nouveaux assistants plus confirmés pour les autres postes vacants sur le banc.

Pas encore confirmée, cette éventuelle signature nous en dit en tout cas un peu plus sur le profil d’assistant recherché. En qualité de coach universitaire brillant, avec expérience de joueur dans la Grande Ligue, le tout additionné à une certaine amitié avec Udoka, Stoudamire semble remplir beaucoup de critères…

Source : ESPN