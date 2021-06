Kevon Looney choisit l’option de rester chez les Warriors : le soldat des raquettes veut profiter de la Baie une année de plus

Au milieu des blessures, des matchs de Playoffs et des séances de tirs au but foirées, une petite actu est tombée du côté de San Francisco. Kevon Looney, aux Warriors depuis ses grands débuts en NBA en 2015, a choisi de prolonger l’aventure dans la Baie une année de plus.

On reverra encore Kevon Looney sous le maillot des Warriors la saison prochaine. L’homme d’une franchise (hein ?), le symbole de la dynastie Golden State (non), le franchise player des Dubs (toujours pas), a effectivement décidé d’activer sa player option à 5,1 millions de dollars pour la saison 2021-22. La nouvelle a été balancée par Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui n’avait visiblement rien d’autre à se mettre sous la dent hier soir. En activant son option pour rester dans la Baie, Kevon Looney évite la case Free Agency, lui qui a sans doute jugé qu’il avait peu de chances d’obtenir un contrat similaire à celui signé il y a deux ans. Après les Playoffs NBA 2019 dans lesquels il s’était montré précieux (7,1 points, 4,5 rebonds, 68,8% au tir) et où il avait serré les dents pour contribuer en Finales NBA malgré une… fracture au niveau du cartilage costal, Kevon Looney avait obtenu un deal de trois saisons pour 14,4 millions de dollars et donc la dernière en option. Cette année, l’intérieur de 25 piges a tourné à 4,1 points, 5,3 rebonds et 2,0 passes déc’ en 19 minutes de jeu. Pas forcément les meilleurs chiffres pour arriver en bombe à la table des négociations, d’autant plus que l’ami Kevon a également raté 56 matchs lors des deux dernières campagnes pour divers bobos, dont une neuropathie bien handicapante.

Kevon Looney is exercising his $5.1M option to return to the Golden State Warriors next season, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2021

Partageant la place de pivot titulaire avec James Wiseman cette saison, Kevon Looney (34 titularisations en 61 matchs) fait partie des chouchous du coach Steve Kerr, qui apprécie sa dureté et sa contribution défensive. En contraste avec un gamin comme Wiseman forcément un peu perdu dans sa première saison NBA avec Golden State, Looney représente une pièce sur laquelle Kerr peut compter dans son système. Kevon est loin d’être un génie du basket et ce n’est pas lui qui va vous sortir des matchs en 20-10 à l’intérieur, mais il est capable de faire le sale boulot et ça, ça compte. La saison 2021-22 sera importante pour Looney car son prochain contrat en dépend. Après les nombreuses blessures qui ont un peu plombé son début de carrière, il doit prouver qu’il peut rester en bonne santé comme cela a relativement été le cas cette année (onze matchs ratés au total, ça vaaaa), tout en jouant du mieux possible son rôle afin de participer au potentiel retour des Warriors sur le devant de la scène. Cela est d’autant plus vrai que les Warriors sont plutôt courts sur le poste 5 aujourd’hui (surtout que James Wiseman est actuellement à l’infirmerie), même si on sait que Golden State aime bien aussi aligner des lineups sans intérieur traditionnel, avec notamment Draymond Green dans un rôle de « point center« .

Précieux et apprécié chez les Warriors, Kevon Looney repart pour un tour dans la Baie de San Francisco. Peut-être que ce sera sa dernière saison chez les Warriors, peut-être pas, mais l’intérieur de 25 ans (si si il a bien 25 ans) aura surtout pour objectif de faire le travail de l’ombre dans un collectif californien qui veut retrouver les hauteurs de l’Ouest avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

Source texte : ESPN