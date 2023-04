Si Stephen Curry a comme souvent pris la lumière avec sa perf à 36 points cette nuit face aux Kings, les Warriors peuvent aussi dire un grand merci à Kevon Looney. Sur tous les fronts, le pivot de Golden State a réalisé un très gros chantier dans les raquettes pour booster les chances des Dubs.

“Toutes les équipes rêveraient d’avoir un Kevon Looney.”

Voilà ce qu’a déclaré le commentateur Stan Van Gundy au cours du match Warriors – Kings cette nuit, une phrase qui résume parfaitement l’impact du pivot de Golden State sur le succès de son équipe.

Dans une NBA plus que jamais portée sur l’attaque, Looney a une nouvelle fois prouvé que c’est possible de faire basculer un match de basket en ne scorant que 4 points et deux paniers. Comment ? En étant intenable au rebond par exemple. 20 prises pour Kevon en 31 minutes cette nuit, avec surtout 9 rebonds offensifs dans le lot. Des rebonds offensifs qu’il a le plus souvent transformés en passes décisives, lui qui a ressorti un nombre incalculable de ballons pour permettre à ses copains de scorer. La preuve avec ses 9 passes décisives, record en carrière égalé et nouveau record en Playoffs pour K-Loon !

Kevon Looney is a Warriors legend pic.twitter.com/tHp06no31e — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 21, 2023

Omniprésent en défense sur Domantas Sabonis lors du Game 1 mais gêné par les fautes dans le Game 2, Kevon Looney savait qu’il aurait un rôle important à jouer dans la troisième manche en l’absence de Draymond Green. En soldat ultime, il a step-up pour aider les siens dans le match le plus important de la saison pour les Warriors. En plus de son festival au rebond qui a permis à Golden State de contrôler le match, il a encore une fois aidé à contenir Sabonis (15 points) et a terminé avec un +/- de +21, le second meilleur total côté Warriors derrière Stephen Curry en personne.

“C’est Looney, tout simplement. On voit ça en Playoffs depuis des années. Il respecte toujours le plan de jeu, il ne fait jamais d’erreurs, il prend des rebonds comme un fou, il prend les bonnes décisions… Le jeu est beaucoup plus simple pour nous quand Loon est sur le terrain.” – Steve Kerr, après le match

Déjà décisif lors du run victorieux des Warriors l’an dernier, Kevon Looney reste l’un des poumons des Warriors. Si Golden State a réussi à se remettre la tête à l’endroit cette nuit malgré l’absence de Draymond, c’est en grande partie grâce à lui.