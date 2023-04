La série la plus folle de ce premier tour ? peut-être bien. Et dès l’exercice toujours difficile des pronostics, certains dans l’équipe de rédaction sont déjà devenus fous. Ça promet.

GIOVANNI

Ils sont de retour ! Mes chéris ! En Playoffs ! Manque de bol (ou pas hein) ce sera face aux champions en titre et voisins de Golden State, et puis merde tant mieux pour le show. Une série qui sent bon les matchs à 145 points et les ambiances de zinzins de l’espace, et si je suis à peu près sûr que Sacto prendra le Game 1 devant une foule en PLS… derrière ça risque de se corser pour les hommes de Mike Brown. Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green en Playoffs c’est plutôt gage de réussite habituellement, De’Aaron Fox et Domantas Sabonis on ne sait pas trop, forcément, et fort malheureusement pour la Kings Nation j’imagine les Dubs mettre le coup de collier suffisant pour éteindre l’incendie. Peut-être une deuxième win arrachée par les Rois mais j’en doute, et au final je vois bien le mâle alpha sonner la fin de la récré. Warriors 4, Kings 1.

NICO

Les Kings de retour en Playoffs, c’est jour de gloire à Sacramento. Et qui de mieux en face que les Warriors de Stephen Curry, champion en titre, pour que la fête soit totale ? Pas de doute, le Golden 1 Center va vibrer, mais c’est bien le Golden 1 State qui va l’emporter. Sans manquer de respect à la belle saison régulière des Kings, je vois les Dubs contrôler cette série à l’expérience. Les Warriors connaissent les Playoffs par coeur, ils sont de retour au complet, ils ont bien terminé la régulière, et peuvent désormais se focus à 100% sur la mission back-to-back. Sacramento va se défendre avec son attaque survitaminée, mais leurs failles défensives vont coûter cher dans des moments clés et les Warriors vont sanctionner. Série en six matchs, Golden State gagnant. Kings 2, Warriors 4

ARTHUR

Les Warriors meilleurs dans les séries couperets ? Cette saison, Golden State a perdu son petit truc. Pas de possibilité de rattrapage contre une équipe de Sacramento irréprochable en régulière. Que Stephen Curry et ses potes y parviennent, du moins, relèveraient de l’arrogance. Ils en sont capables, mais un prof ne dit jamais à un élève fainéant : « Tranquille, tu vas avoir ton bac ». Annoncer la défaite des Warriors les prépare à la continuité d’une saison en-deçà de leurs capacités. Kings 4, Warriors 2.

NICO V.

Le derby Sainté-Lyon, façon basket ? Ouais, on espère que Domantas Sabonis va gifler Draymond Green comme la copine de Corentin Tolisso au lycée. Dans les faits, une série historique car nouvelle dans l’histoire de la NBA. Les Kings ont une nouvelle expérience qui s’offre à eux, dans l’année 1 d’un projet qui doit s’étaler sur plusieurs saisons. Les Warriors semblent eux au crépuscule d’une fantastique dynastie qui a bercé nos jeunesses à nous, les natifs de la décennie 2000… et putain, cette phrase fout les boules. Plus que jamais, les Dubs auront l’avantage de l’expérience. Et aussi du jeu, selon moi : Andrew Wiggins de retour, Gary Payton II également. Un groupe solide, costaud. Les Kings vont pouvoir compter sur un Golden 1 Center de feu, mais cela n’empêchera pas Golden State de marcher vers un nouveau titre. Warriors 4, Kings 2.

ALEX

Ils sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Les Kings ont mis fin à la malédiction et les voilà de nouveau en Playoffs. A quoi s’attendre pour cette première depuis bien longtemps ? De la folie bien sûr comme toute cette saison d’ailleurs. Les violets vont jouer leur carte à fond. Petit problème selon moi, le gap d’expérience énorme entre les deux équipes. Ça va canarder fort, il faudra pas s’étonner de voir des 135-132 certains soirs. Pour moi les Dubs ont un vrai avantage grâce à leur vécu et leur capacité à s’adapter mais j’ai pas envie d’enterrer les Kings si facilement, avec Fox qui va encore foutre le bordel à chaque money time. Je veux une série disputée, des finish haletants, Sacramento va je pense être un poil court pour conclure mais ils sortiront avec les honneurs. Kings 3, Warriors 4.

CLEMENT

Des Playoffs avec les Kings ! ENFIN ! La dernière fois, qu’ils y étaient, je n’avais même pas le brevet des collèges ! Mais trève de plaisanteries et concentrons-nous sur cette série qui est probablement la plus excitante de toutes. Sacramento et son Golden1Center seront chauffés à blanc et l’escouade violette aura à coeur de prouver que cette place ne doit rien au hasard. Sauf qu’en face, c’est le champion en titre qui se présente avec ses Splash Bros toujours aussi létaux et son Draymond toujours aussi vicelard. Nous avons là deux styles de jeux très similaires, ça va courir à 200 à l’heure, scorer 150 points et shooter à tout va entre ces deux équipes. Le tandem Fox-Sabonis devra prouver son efficacité lorsque ça compte, Huerter voudra tenir la dragée haute à Klay, tandis que Barnes et Wiggins assureront le semblant de défense de chaque équipe. Je suis beaucoup trop hypé par le retour de Sacramento en Playoffs pour ne pas les voir disposer de Warriors qui ont marqué par leur irrégularité cette saison. Une série en 7 s’il vous plaît ! Kings 4, Warriors 3.

AUGUSTE

Que dire de cette série derby ? Je suis perturbé de devoir écrire un prono pour une série de Playoffs avec les… Kings dedans ? Le meilleur running gag de la NBA est terminé et ça m’attriste un peu. Malheureusement pour Sacramento, c’est les champions en titre en face. Leur opposé en termes d’expérience et de legacy. Draymond Green voulait cette série car les déplacements seront moins longs. Et c’est vrai que c’est un facteur physique à prendre en considération. Mais Draymond, tu ne nous feras pas croire que ce n’est pas aussi car ils paraissent l’équipe la plus prenable pour un premier tour de Playoffs. Et effectivement, je vais suivre Draymond. Victoire des Warriors parce que l’équation Steve Kerr + Stephen Curry + Klay Thompson + Draymond Green = victoire assurée en Playoffs (sauf en 2016). Warriors 4, Kings 2

EDGAR

Surement la série la plus alléchante de ce premier tour de Playoffs. Je suis curieux de voir ce que vont donner ces Kings dans un contexte qu’ils ne connsaissent évidemment pas. En espérant que la solidité et la régularité de la saison régulière ne vole pas en éclats face à l’enjeu .Mais je pense que Sac’to n’a pas fini 3ème par hasard et livrera une série pleine jusqu’au bout avec l’appui du public pour les deux premières rencontres. En face les Warriors semblent arriver avec quelques certitudes et avec un effectif au complet. Les Warriors en Playoffs ce sera évidemment une équipe totalement différente de celle aperçue lors des 82 matchs de saison régulière. Attention quand même pour les Dubs de ne pas croire que ce sera une formalité. Je vois une série dantesque pour le retour des Kings en Playoffs et une folie de match 7. Kings 4, Warriors 3