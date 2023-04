La hype est démentielle autour de cette série Kings -Warriors de tous les fantasmes. Après une saison régulière historique Sacramento est de retour en Playoffs après 17 ans de pénitence… et quoi de mieux pour retourner dans le grand bain que d’affronter les Warriors champions en titre avec l’avantage du terrain ? Game 1 d’une série de zinzin, samedi à 2h30 alors mettez votre chemise à fleur et prenez votre planche de surf sous le bras, voici la preview de cette série 100% californienne.

6190 jours plus tard, Sacramento va de nouveau jouer un match de Playoffs. 5 mai 2006 face au Spurs, voici la dernière apparition des Kings dans un match de post-season. Une éternité évidemment, ce qui confère à cette série une dimension historique…presque mystique.

Confrontations en saison régulière :

Warriors 130-125 Kings

130-125 Kings Warriors 116-113 Kings

116-113 Kings Kings 122-115 Warriors

122-115 Warriors Kings 97-119 Warriors

Sacramento a des ambitions, les Warriors sont prévenus

Il faut dire que la saison des Kings est une leçon de régularité. 3è à l’Ouest avec un bilan de 48-34, le collectif de Sacto a brillé par sa qualité offensive évidemment mais aussi par sa résilience dans l’effort et l’engagement dans ses rencontres. Pilotée par Mike Brown (le futur entraineur de l’année ?), cette équipe que l’on pouvait comparer à une petite citadine en début de saison s’est finalement avérée être une berline suréquipée. A son bord, De’Aaron Fox le clutchissime encadre un groupe très complémentaire : Domantas Sabonis le All-Star, Kevin Huerter le roux, Harrison Barnes l’ancien, Keegan Murray le rookie ou encore Malik Monk le 6è homme. Et si vous pensez que ce petit groupe est déjà très content de son parcours, vous vous mettez le doigt dans l’œil. Sacramento a l’avantage du terrain dans cette série et compte bien en profiter pour poursuivre sur sa lancée d’une saison régulière historique. Warriors ou pas, Steph Curry machin chouette… vous connaissez la suite… Sacramento ne fera pas de cadeaux et sera clairement là pour sortir le champion en titre d’entrée.

Il faut dire qu’il y a de quoi rêver pour Sacramento quand on regarde la saison des Warriors. Les joueurs de la baie n’ont clairement pas réussi un exercice 2022-23 flamboyant, c’est le moins que l’on puisse dire. 6è à l’Ouest avec un bilan de 44-38, Golden State a clairement manqué de dynamique. Désastreux à l’extérieur (30 défaites et 11 victoires), les Dubs ont même souvent frôlé le ridicule en enchainant fin octobre 5 défaites de suite à l’extérieur dont trois face à Detroit, Charlotte et Orlando, avant de sombrer complètement hors de leurs bases en 2023.

Cela étant dit, il faut quand même avouer que la fin de saison des Warriors est plutôt rassurante. On a retrouvé dès la mi-mars une dynamique collective solide chez les hommes de Kerr. La Dubs Nation arrive en plus au complet pour démarrer ces Playoffs : les Splash Bros sont en canne, tonton Draymond monte gentiment en température et Jordan Poole fait du Jordan Poole. Cerise sur le gâteau, les Warriors ont retrouvé leur coqueluche Andrew Wiggins. Écarté des terrains pour des gros soucis persos, Mr Fantastic devrait retrouver le groupe pour le Game 1 de la série, reste à savoir dans quel état physique et mental.

Avec des jeux portés sur l’attaque, Kings et Warriors devraient en tout cas nous offrir une série en forme de feu d’artifice. Pour tous les amoureux du jeu de transition, de circulation de ballon et de basket en général, cette série est immanquable. C’est aussi une guerre tactique qui se jouera sur les bancs entre deux coachs qui se connaissent par cœur, Steve Kerr et Mike Brown ayant tous les deux gagnés une bague ensemble… à Golden State. Tant par l’enjeu que par l’aspect historique du retour des Kings en Playoffs, cette série marque un moment incontournable de cette saison NBA 2022-23. Ça tombe bien, on n’attendait que ça !

Le programme de la série

Game 1, à Sacramento dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 avril, 2h30

Game 2, à Sacramento dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril, 4h

Game 3, à Golden State dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 avril, 4h

Game 4, à Golden State le dimanche 23 avril, 21h30

Game 5, à Sacramento le mercredi 26 avril, horaire à déterminer*

Game 6, à Golden State le vendredi 28 avril, horaire à déterminer*

Game 7, à Sacramento le dimanche 30 avril, horaire à déterminer*

*Si nécessaire