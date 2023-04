C’est l’histoire toute mignonne de ce début de paly-in tournament, du moins pour les fans de Chicago. L’histoire de Diar DeRozan, fille de son père et facteur X du tournoi des Bulls.

Mercredi soir lors de la victoire des Bulls à Toronto, un évènement a davantage fait parler de ce match que les perfs des joueurs en elles-mêmes. Ce fact c’est la présence au premier rang derrière le panier de Diar DeRozan, fille du joueur des Bulls DeMar DeRozan, et investie de la mission ce soir-là de hurler le plus fort possible à chaque lancer-franc des Raptors. Résultat des courses ? 18/36 sur la ligne pour les Dinos, des barres de rire pour les fans et des barres dans le crâne pour ceux de Toronto.

Diar DeRozan deserved her own highlight reel tonight 🔥 pic.twitter.com/nUMNKrGtVQ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2023



Depuis mercredi ? Internet s’est évidemment délecté de l’affaire, de manière respectueuse parce qu’on parle quand même d’une gamine de dix ans, et on a appris il y a quelques heures que la compagnie aérienne United Airlines, dont le siège est justement basé à Chicago, avait offert à Diar son billet pour aller faire péter des sonotones dans la salle du Heat. Et si elle doit rater l’école ? Tout est prévu, calma.

We need Diar DeRozan at that game pic.twitter.com/C5wremYLRW — Bulls Talk (@NBCSBulls) April 13, 2023



Les scénaristes les plus en vogue sont déjà sur le coup pour la suite des évènements. Aura-t-on droit à de nouveaux cris aigus ce soir ? Si les Bulls passent en Playoffs… les Bucks interdiront-ils l’accès à la salle aux moins de 11 ans ? Ici on a un avis bien tranché sur la question, c’est que plus il y aura de Diar mieux ce sera. C’est ça aussi la NBA, pas que des lay-ups, mais de jolies histoires de famille.