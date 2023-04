C’est peut-être la série la plus attendue du premier tour des Playoffs, et donc forcément sa preview est très attendue aussi. Suns vs Clippers, Phoenix vs Los Angeles, ça promet et ça mérite une analyse maison bien fat. C’est parti pour l’Apéro TrashTalk !

Kevin Durant vs Russell Westbrook, KD vs Kawhi Leonard, Chris Paul vs son ancienne équipe des Clippers… pas de doute, cette série entre Phoenix et Los Angeles s’annonce épique, en particulier pour un premier tour de Playoffs. Invaincus avec Durant sur le terrain, les Suns font logiquement figure de favoris, les Clippers étant privés de Paul George pour potentiellement l’intégralité de la série. Mais les hommes de Tyronn Lue vont jouer le coup à fond et on a appris à ne jamais enterrer Kawhi Leonard en Playoffs. Alors, plutôt Suns ou Clippers ? Série courte ou longue ? Dynamique, point tactico-technique, Facteur X et pronostic, c’est parti !

Vous connaissez la musique, on se pose peinard dans le sofa pour parler basket avec la famille. On monte le son, on prend un petit truc à grignoter et c’est parti !