Revenus chez les Warriors début avril mais n’ayant toujours pas joué le moindre match depuis mi-février, Andrew Wiggins continue de perpétuer le mystère concernant son retour sur les parquets. Mais d’après les dernières news en provenance de la Baie de San Francisco, il y a de bonnes chances que Wigs soit sur le parquet le week-end prochain.

Dimanche 16 avril 2023. Game 1 du premier tour entre les Kings et les Warriors. Golden 1 Center, Sacramento.

Pour les Kings, ce match représente la fin d’une longue traversée du désert, 17 ans après leur dernière qualification en Playoffs. Pour le champion en titre de Golden State ? C’est enfin le début des choses sérieuses, et la bande de Steve Kerr devrait être au complet pour démarrer la défense du titre acquis la saison dernière.

D’après Kendra Andrews d’ESPN, invitée sur le podcast 95.7 The Game, les Warriors sont confiants concernant la présence d’Andrew Wiggins pour le Game 1 à Sacramento dimanche. Le coaching staff de Golden State a préféré ne pas le faire jouer lors de la dernière rencontre de régulière à Portland il y a deux jours, et compte désormais sur la semaine sans match pour le voir monter en puissance à l’entraînement, notamment dans les scrimmages. La bonne nouvelle, c’est que Wiggins a pu s’entraîner individuellement durant son absence prolongée, lui qui – on le rappelle – était out pour raisons familiales et non pas pour une blessure.

Maintenant, forcément, Andrew aura besoin d’un peu de temps pour retrouver le rythme et le niveau qui était le sien l’an dernier quand il a joué un rôle majeur dans l’ascension des Warriors vers le titre. Certes il progresse bien dans son retour à la compétition, mais on ne revient pas d’une absence de plusieurs semaines juste en claquant des doigts, surtout avec l’intensité des Playoffs qui arrive. Il n’est donc pas impossible que Wiggins commence sur le banc dans un premier temps, un scénario qui semble plutôt crédible sachant que les Warriors ont trouvé un bon équilibre en fin de saison régulière (8 victoires en 10 matchs).

Sur le papier, les Warriors sont de retour au complet, et donc par définition très dangereux en Playoffs. Mais c’est peut-être l’état de forme d’Andrew Wiggins qui fera la différence entre un back-to-back et une élimination prématurée. Dimanche prochain, on devrait en savoir plus sur la capacité du bonhomme à rééditer ses très belles perfs de l’an passé.

