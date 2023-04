Bilan statistique 2022-23 : quel joueur a été le plus dominant dans la raquette cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Sixième volet, quel joueur a été le plus dominant dans la raquette cette saison ?

Classique de chez classique, la stat au rebond est, à notre sens, l’une des deux statistiques phares pour départager les joueurs les plus dominants dans la peinture. Pour autant, ce n’est pas parce que Joel Embiid chope 2 rebonds de moins par soir que Domantas Sabonis, qu’il est moins impactant que le Lituanien. Ce n’est pas non plus parce que Nikola Vucevic est le 6e meilleur rebondeur de NBA qu’il est « dominant dans la raquette ». Il y a aussi les contres, par exemple, pour quantifier l’impact d’un joueur dans la zone intérieure.

Le premier constat, mis à part que Jaren Jackson Jr. mérite son trophée de Défenseur de l’année, c’est que l’on retrouve un seul joueur dans le Top 10 aux rebonds et aux contres : Joel Embiid. Même sans avoir regardé un match du Camerounais – et c’est là toute la force des statistiques au basket – vous pouvez être sûrs, ou presque, que l’intérieur des Sixers a porté Philly en haut du classement des meilleures défenses. Hop, les Sixers sont le 8e rempart de NBA avec Tobias Harris dans le cinq de départ. C’est aussi grâce à Joel que Doc Rivers peut se permettre un peu de flanc sur le poste 4.

Le pourcentage de réussite au tir, comme marque de domination intérieure, n’est pas non plus à sous-estimer. En ce sens – et bien qu’à l’aise loin du cercle – Nikola Jokic débarque avec… 63,4% de réussite au tir cette saison, moyennant 24,5 points par match. C’est indécent. Joel Embiid monte quant à lui à 33,1 points par soir, mais reste un poil en-dessous du Serbe à la réussite, avec 54,8%. Quelle conclusion ? Impossible de vraiment comparer ces deux monstres, mais impossible, également, de ne pas mentionner Domantas Sabonis et ses 19 points à 63% de réussite. Sacrée saison. Ce n’est pas l’idée que l’on se fait de la vraie domination, mais ça bosse dur.

Débattez, débattez. On reste connecté. La suite des bilans statistiques de la saison 2022-23 arrive.