Modèle d’efficacité depuis quasiment… toujours, Kevin Durant a encore repoussé les limites cette saison. On connaissait le club du 50-40-90, place désormais au club du 55-40-90, que KD vient tout juste d’inaugurer.

50% au tir, 40% à 3-points, 90% aux lancers-francs.

Pour n’importe quel attaquant, pour n’importe quel shooteur, voici les chiffres de référence en matière d’efficacité au basket. Dans l’histoire de la NBA, seulement neuf joueurs (Larry Bird, Steve Nash, Stephen Curry, Reggie Miller…) ont réussi à terminer une saison régulière avec de tels pourcentages au tir, preuve qu’on est dans un véritable cercle VIP. Parmi eux ? Un certain Kevin Durant, qui a d’ailleurs réalisé l’exploit à deux reprises dans sa carrière. La première fois, c’était en 2012-13 à Oklahoma City, la seconde c’est cette saison entre Brooklyn et Phoenix. Mais KD ne s’est pas “limité” au 50-40-90 cette année, il est monté encore plus haut.

Kevin Durant is the 1st 55-40-90 player in NBA history. Durant 2022-23 | 56% FG | 40% 3P | 92% FT Credit @StatsWilliams pic.twitter.com/SHmLvJnYFG — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) April 10, 2023

56% au tir, 40,4% du parking et 91,9% aux lancers-francs, à ce niveau-là c’est de l’art.

Personne, dans toute l’histoire de la NBA, n’avait terminé une campagne en 55-40-90, preuve supplémentaire de l’exceptionnel niveau d’efficacité auquel évolue le Slim Reaper depuis tant de saisons.

Alors certes, Kevin Durant a réalisé cet exploit en ne jouant que 47 rencontres sur 82. Cela mérite d’être mentionné car c’est toujours plus dur de maintenir un haut niveau d’efficacité avec plus de matchs au compteur, notamment pour des raisons de fatigue et parce que le moindre trou d’air peut faire baisser les moyennes de la saison. Mais dans le même temps, Durant a tenté quasiment 19 shoots par rencontre (862 au total), et a atteint les totaux minimums pour que sa saison soit comptabilisée dans les livres d’histoire, à savoir 300 shoots marqués (483 pour KD), 82 tirs primés (93) et 125 lancers réussis (307).

C’est donc un accomplissement supplémentaire pour Durant, qui a notamment boosté ses stats à l’efficacité en rejoignant les Suns à la trade deadline, en particulier à 3-points avec quasiment 54% de réussite derrière l’arc en huit matchs. De quoi faire flipper la concurrence à l’aube des Playoffs NBA…