La Draft WNBA 2023 se tenait hier aux Spring Studios de New York et on a eu la bonne surprise de voir trois joueuses françaises être appelées par la commissionaire, Cathy Engelbert. Les Frenchies Lou Lopez Sénéchal, Maïa Hirsch et Kadi Sissoko rejoignent une colonie tricolore de plus en plus nombreuse en WNBA.

#5 – Lou Lopez Sénéchal (Dallas Wings)

“With the fifth pick in the 2023 WNBA Draft, the Dallas Wings select Lou Lopez Sénéchal from the University of Connecticut.”

C’est avec ces mots magiques prononcés par la boss de la WNBA que la Grenobloise a concrétisé son rêve. Partie de Fairfield pour rejoindre la prestigieuse équipe des Huskies en Division I de NCAA à l’été 2022, Lopez Sénéchal a montré son plein potentiel sur la plus haute scène universitaire. Pour sa dernière saison sur les bancs de la fac, Lou a tourné à 15,5 points à 44% du parking et 85,4% aux lancers, 3,1 rebonds et 1,6 passe en 31 minutes de moyenne. À 24 ans, l’arrière née à Guadalajara au Mexique devient l’une des joueuses françaises les plus haut draftées de l’histoire. Sur le parquet et devant les journalistes, elle semble déjà WNBA-ready et pourrait faire ses débuts avec les Wings dans quelques semaines.

Can’t believe I’m actually at the #WNBADraft right now! Feeling so grateful 🫶🏼 — Lou Lopez Senechal (@Loulpzs8) April 10, 2023

#12 – Maïa Hirsch (Minnesota Lynx)

La grosse surprise de la soirée est survenue quelques minutes plus tard avec la sélection de Maïa Hirsch par les Lynx en toute fin de premier tour. L’intérieure de 19 ans est restée sans voix en apprenant sa sélection devant sa télé en pleine nuit nordiste. Actuellement deuxième du championnat de France avec Villeneuve d’Ascq, Maïa a des moyennes de 4,3 points et 2,7 rebonds et devrait rester encore quelques années en Europe avant de faire le grand saut de l’autre côté de l’Atlantique.

when your name gets called all the way in France. 🥹 pic.twitter.com/u6MT6zP5zb — Minnesota Lynx (@minnesotalynx) April 11, 2023

#29 – Kadi Sissoko (Phoenix Mercury)

Jamais deux sans trois, Kadi Sissoko complète cette triplette de rêve. La native d’Aubervilliers passée par Syracuse, Minnesota et USC a progressé d’année en année pour terminer à 15,4 points, 6,2 rebonds, 1,9 assist et 1,2 interception de moyenne avec les Trojans cette saison. Elle a été sélectionnée au troisième tour en 29è position par le Mercury de Phoenix où elle pourra cotoyer des légendes de la Ligue telles que Diana Taurasi, Skylar Diggins-Smith et Brittney Grinner.

A big-time playmaker is headed to Phoenix! 🔥 Congratulations to our own Kadi Sissoko on being drafted by the @PhoenixMercury! pic.twitter.com/UhceobA9Rj — USC Women’s Basketball (@USCWBB) April 11, 2023

Cocorico, le basketball bleu-blanc-rouge se porte très bien chez les femmes comme chez les hommes. La nouvelle génération arrive fort alors que leurs aînés sont repartis de Tokyo avec une médaille de bronze et une médaille d’argent aux derniers Jeux Olympiques. De quoi rêver de l’or à Paris dans un an ?

