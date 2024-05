Après Caitlin Clark ce mardi, c’était au tour de deux autres visages de la Draft WNBA 2024 de faire leurs débuts chez les professionnelles cette nuit. Cameron Brink et Angel Reese ont perdu, mais elles ont gagné leurs premiers points d’XP face à des adultes.

Directement alignée dans le cinq majeur des Los Angeles Sparks, la numéro 2 de la dernière Draft Cameron Brink a déjà montré quelques aptitudes intéressantes des deux côtés du terrain pour son premier match pro. Un petit lay-up pour se mettre en confiance dans un premier temps, puis l’intérieure a commencé à dérouler son jeu tel qu’on le connaît. Une présence dissuasive dans la peinture en défense (2 blocks comptabilisés, au moins le double en ressenti) et un bon petit fouetté de poignet derrière l’arc. L’ancienne prodige de Stanford termine à 11 points à 4/6 au tir dont 2/3 du parking, 4 assists, 2 rebonds et 2 contres en 19 minutes. Cameron Brink va devoir apprendre à gérer les fautes mais elle a déjà montré qu’elle était WNBA ready et prête à contribuer dès les premières semaines avec sa nouvelle équipe. Les Sparks en auront bien besoin après s’être inclinées 92-81 face au Dream d’Atlanta à la maison.

The rooks came ready to play! Cameron Brink and Rickea Jackson both contributed big for the @LASparks tonight in their debut 🙌

CAM STATS: 11 PTS (2-3 3PM), 4 AST, 2 BLKS

RICKEA STATS: 7 PTS, 3 REBS

Un peu plus tôt dans la soirée, Angel Reese faisait également ses débuts comme titulaire avec le Chicago Sky. L’ailière d’1,91m a compensé son manque d’adresse par une belle activité au rebond offensif. C’était tout de même insuffisant pour rivaliser avec une équipe de Dallas beaucoup plus expérimentée et ambitieuse que le jeune centre de formation du Sky cette saison (87-79). La championne NCAA avec LSU en 2023 termine à 12 points à 5/14 au tir, 8 rebonds dont 5 sous le panier adverse, et une interception en 26 minutes.

Il faudra attendre un peu pour voir la MOP du dernier tournoi NCAA en action. La pivot Kamilla Cardoso est blessée à l’épaule et le début de sa saison rookie sera au moins retardé d’un mois. Dans le camp d’en face, la Française Lou Lopez Sénéchal draftée en cinquième position il y a un an a fait ses grands débuts avec les Dallas Wings. En 6 minutes, l’arrière est restée plutôt discrète avec une passe décisive et aucun tir tenté. C’est le début de l’apprentissage pour LLS !

It's been a long time coming but Lou Lopez Sénéchal makes her @WNBA debut tonight! 🤩

Un seul match au programme ce jeudi soir et pas des moindres ! Le Fever d’Indiana reçoit le New York Liberty, l’occasion de voir Caitlin Clark face à Sabrina Ionescu. Il va pleuvoir des triples à la Gainbridge Fieldhouse !