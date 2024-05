Cette nuit, la prodige Caitlin Clark a effectué ses débuts officiels en WNBA. Face au Connecticut Sun, le Fever d’Indiana a accusé le coup, et si Clark termine meilleure scoreuse de son équipe, elle n’a pas non plus réussi un match grandiose. Il faudra se réveiller pour la prochaine rencontre, qui s’annonce bouillante face au New York Liberty de Sabrina Ionescu !

20 points, 3 passes, 2 interceptions à 5/15 au tir dont 4/11 à 3-points… et 10 pertes de balles. Caitlin Clark a bien sûr montré quelques flashs de son basket si impressionnant, basé sur la prise de tir extérieur mais aussi sur le drive, mais s’est pas mal pris les pieds dans le tapis face au Sun. Des pertes de balle à la pelle, une réussite globale plutôt moyenne… bienvenue dans la cour des grandes ! La performance lui permet d’égaler Maya Moore et Edna Campbell, qui ont aussi réussi une première à minimum 20 points avec 4 tirs primés du parking.

watch her highlights 📹 pic.twitter.com/Qlak5bm6yJ

— Indiana Fever (@IndianaFever) May 15, 2024

Opposée notamment à Alyssa Thomas, star du Sun et attendue pour la course au MVP de WNBA, Clark n’a pas réussi une “énorme” entrée en matière, la majeure partie de ses points ayant été plantée en fin de rencontre alors que le match était joué. Peut-on seulement lui en vouloir ? Oui, son statut de superstar naissante du basketball féminin mondial doit créer et susciter l’excitation. Il ne faut pas pour autant griller les étapes. La WNBA est la meilleure ligue de basketball féminin du monde, il y a forcément un temps d’acclimatation.

Le Fever ira à New York pour son deuxième match, sur les terres de Sabrina Ionescu. Un match qu’on attend forcément beaucoup !

