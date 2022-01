Programme NBA : les Suns accueillent le Jazz, nouvelle occasion pour la bande à Chris Paul de montrer qui est le patron

On a eu droit à un gros programme dimanche soir alors la grande majorité des équipes NBA sont au repos pour commencer cette nouvelle semaine. Cependant, on aura quand même quatre matchs au menu dont une bien belle affiche dans le désert de l’Arizona.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 24 JANVIER 2022

1h : Cavs – Knicks (sur beIN Sports 4)

Cavs – Knicks (sur beIN Sports 4) 2h : Pelicans – Pacers

Pelicans – Pacers 2h : Thunder – Bulls

Thunder – Bulls 3h : Suns – Jazz (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Jazz (3h) : c’est clairement l’affiche du soir, même si pas mal d’acteurs importants vont manquer ce beau rendez-vous. Côté Utah, pas de Rudy Gobert, pas de Donovan Mitchell, et peut-être pas de Bojan Bogdanovic. Forcément, ça pique un peu et le Jazz pourrait bien repartir avec une nouvelle défaite dans les valises après celle subie hier du côté de San Francisco. Cependant, les Suns seront eux privés de Deandre Ayton, Cameron Payne et Jae Crowder, ce qui n’est quand même pas rien. Mais au final, on voit quand même Phoenix continuer sur sa très grosse dynamique, les Suns étant actuellement sur six victoires de suite dont cinq consécutives en déplacement. Propre, propre, propre. Devant leur public, Chris Paul & Cie voudront montrer une nouvelle fois qui est le vrai patron de l’Ouest.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Darius Garland contre R.J. Barrett, franchement en ce moment ça donne vraiment envie.

Pelicans contre Pacers, franchement en ce moment ça ne donne vraiment pas envie.

Les Bulls sont dans le dur mais DeMar DeRozan enchaîne les dingueries au scoring alors les Bulls devraient survivre à la blessure du divin chauve Alex Caruso. Surtout que Zach LaVine pourrait faire son retour…

En ce moment, une nuit sur deux, c’est très calme. La soirée qui arrive s’annonce effectivement pas très animée, mais il se passe toujours des choses sur les parquets, peu importe le programme. Alors comme d’habitude, on se donne rendez-vous dès 1h après un petit Allez, Café bien sympathique.