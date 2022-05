Nommé MVP de la saison régulière pour la deuxième année consécutive, Nikola Jokic a reçu son trophée de la plus belle des manières, chez lui en Serbie. Mais outre le nom du vainqueur, on attendait quand même avec impatience le détail des votes. Ils viennent de tomber.

875. Voilà le total de points récolté par le vainqueur du MVP Nikola Jokic dans cette course 2021-22. Favori pour faire le doublé après une nouvelle campagne absolument énorme, le Joker a non seulement été élu devant Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo mais en plus, il a dominé assez nettement ses concurrents directs au nombre de votes pour la première place. 65 sur 100 en faveur du Joker, c’est 39 de plus qu’Embiid, qui a terminé avec 706 points en tout (595 pour Giannis). Alors qu’on pouvait s’attendre à un vote plutôt serré vu la magnifique saison de Jojo ainsi que les rumeurs qui étaient apparues la semaine dernière concernant une potentielle victoire du Camerounais, Jokic a mis d’accord un grand nombre de votants à travers ses perfs. Déjà déçue du résultat final, la fanbase de Joel est probablement en train de crier au scandale devant un tel écart alors que les deux pivots ont chacun été grandioses pour leur équipe respective. Et les fans de Jojo sont sans doute encore plus choqués de voir que l’écart entre Nikola et Joel (169 points) est plus grand que celui entre Embiid et Giannis (111 points), ce dernier récoltant quand même 32 votes pour la deuxième place. On attend désormais avec impatience la réaction de Joel, qui a récemment félicité Jokic pour son titre tout en se demandant ce qu’il devait faire de plus pour terminer premier un jour.

Outre le détail des votes pour le Top 3, on avait hâte de découvrir l’identité des mecs prenant les places 4 et 5. Au pied du podium, on retrouve Devin Booker (216 points), qui devance Mister Luka Doncic (146 points) après sa belle campagne individuelle au sein du rouleau compresseur nommé Suns. Quand vous êtes le meilleur scoreur d’une équipe qui rafle pas moins de 64 victoires en régulière, normalement vous êtes bien placé au moment de faire les comptes, même si aux yeux de certains (comme Draymond Green) l’arrière des Suns méritait d’être bien plus haut. Doncic, qui affronte les Cactus actuellement en demi de conf’, paye visiblement son début de saison plutôt médiocre car en matière de stats (28 points, 9 rebonds, 9 passes) et de bilan (52 victoires), il pouvait théoriquement viser mieux que la cinquième place. Faudra revenir en forme l’année prochaine Luka, et peut-être que ce trophée sera à toi. Jayson Tatum prend lui la sixième place après la grande fin de saison des Celtics et reviendra la saison pro avec l’intention de tout rafler. Idem pour Ja Morant, finalement septième et forcément plombé par son nombre de matchs ratés cette année. Stephen Curry, qui avait pourtant démarré en trombe, n’obtient lui que quatre petits points au final, soit deux de plus que Chris Paul, tandis que LeBron James, Kevin Durant et DeMar DeRozan récoltent eux un point symbolique.

L’identité du vainqueur pour le MVP a déjà fait parler ces derniers jours, quelque chose nous dit que ça va continuer à causer encore un peu maintenant que le détail des votes a été dévoilé…

Source texte : NBA